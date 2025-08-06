Colectivos recolectarán firmas; buscan frenar remodelación de la Alameda de Saltillo

Saltillo
/ 6 agosto 2025
    Colectivos recolectarán firmas; buscan frenar remodelación de la Alameda de Saltillo
    La Alameda Zaragoza, considerada Parque Insignia de Saltillo, es el centro de un debate entre modernización y preservación. ARCHIVO

Colectivos de Saltillo iniciaron una campaña de firmas para exigir un plebiscito que frene la remodelación de la Alameda Zaragoza, mientras el municipio busca acceder a 100 millones de pesos para el proyecto

A partir de este miércoles 6 de agosto, colectivos ciudadanos de Saltillo iniciarán la recolección de firmas para rechazar la remodelación integral de la Alameda Zaragoza, apoyándose en la figura de plebiscito disponible para municipios con más de 100 mil habitantes.

La convocatoria fue lanzada a través de redes sociales por el saltillense Jona Palacios, quien advirtió que el proyecto puede detonar un proceso de gentrificación en el Centro Histórico y afectar la esencia del tradicional pulmón urbano.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: con ‘Aceleradora de Ciudades’ buscan bajar hasta 100 mdp para la Alameda

La iniciativa surge días después del anuncio del director de Infraestructura y Obra Pública de Saltillo, Antonio Nerio Maltos, quien informó que la ciudad concursará para acceder a hasta 100 millones de pesos del programa federal Aceleradora de Ciudades, con el objetivo de rehabilitar la Alameda.

Nerio aseguró que el plan busca beneficiar al mayor número de habitantes y que, aun si no se obtienen los recursos, la obra se realizará en diferentes etapas durante la administración del alcalde Javier Díaz González.

El funcionario precisó que el proyecto se ha venido trabajando desde antes del inicio de la actual administración en coordinación con asociaciones, arquitectos y sociedad civil. Además, destacó que se respetará la esencia del espacio, particularmente la flora existente, y que se han considerado las propuestas recabadas en talleres de presupuesto participativo.

