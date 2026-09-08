Reúne Saltillo a especialistas en anestesiología para actualizar prácticas y fortalecer formación médica

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    Reúne Saltillo a especialistas en anestesiología para actualizar prácticas y fortalecer formación médica
    Con especialistas de Ciudad de México, Guadalajara, Aguascalientes, Torreón, Monterrey y Saltillo, el encuentro busca posicionar a la capital coahuilense como referente regional en capacitación en anestesiología. FOTOS: HOMERO SÁNCHEZ

El Encuentro Nacional de Actualización en Anestesiología Perioperatoria Saltillo 2026 reunió a 113 asistentes y 32 profesores nacionales en el Hotel Quinta Dorada

Con el objetivo de fortalecer la actualización médica continua y posicionar a Saltillo como un centro de referencia para la capacitación en anestesiología, se realizó el Encuentro Nacional de Actualización en Anestesiología Perioperatoria Saltillo 2026, con la participación de 113 asistentes y 32 profesores nacionales.

El encuentro, realizado el 4 y 5 de septiembre en el Hotel Quinta Dorada, reunió a especialistas de Ciudad de México, Guadalajara, Aguascalientes, Torreón, Monterrey y Saltillo, con actividades académicas y prácticas.

$!La doctora Karla Cristina Martínez Casillas, organizadora del encuentro, destacó la importancia de la educación médica continua para fortalecer la seguridad del paciente.
La doctora Karla Cristina Martínez Casillas, organizadora del encuentro, destacó la importancia de la educación médica continua para fortalecer la seguridad del paciente.

La doctora Karla Cristina Martínez Casillas, anestesióloga con Maestría en Anestesia Pediátrica y organizadora del encuentro, explicó que uno de los objetivos fue fortalecer la seguridad del paciente mediante la educación médica continua. “El otro objetivo es posicionar a Saltillo como un centro de referencia y capacitación de anestesia en la región”, señaló.

El programa estuvo integrado por cuatro módulos: anestesia total endovenosa, anestesia pediátrica, anestesia para cirugía compleja y anestesia regional. Además, se realizaron seis talleres sobre temas como anestesia regional guiada por ultrasonido, emergencias obstétricas, ventilación mecánica, arritmias y anestesia cardiovascular. Entre los contenidos también se destacó el neuromonitoreo, enfocado en vigilar la función cerebral durante la anestesia y ajustar las dosis de medicamentos. La parte práctica incluye simulaciones, maniquíes, ventiladores y ejercicios con ultrasonido.

$!Especialistas en anestesiología de distintas ciudades del país participaron en el Encuentro Nacional de Actualización en Anestesiología Perioperatoria Saltillo 2026.
Especialistas en anestesiología de distintas ciudades del país participaron en el Encuentro Nacional de Actualización en Anestesiología Perioperatoria Saltillo 2026.

Entre los contenidos también se destacó el neuromonitoreo, enfocado en vigilar la función cerebral durante la anestesia y ajustar las dosis de medicamentos. La parte práctica incluye simulaciones, maniquíes, ventiladores y ejercicios con ultrasonido.

“Buscamos que los plásticos tengan información concisa y precisa de cada tema y presente algoritmos, dosis, tablas de las sugerencias que están descritas en la evidencia y en las actualizaciones de las guías de práctica clínica”, explicó.

$!La actualización en anestesiología incluye talleres prácticos con simuladores, ventiladores y equipos de ultrasonido.
La actualización en anestesiología incluye talleres prácticos con simuladores, ventiladores y equipos de ultrasonido.

Martínez Casillas destacó la importancia de mantenerse actualizado ante los cambios en la evidencia científica y las prácticas médicas. “Es importante tener una actualización continua porque lo que se nosotros hace cinco años hoy es obsoleto”, afirmó.

Además de las actividades académicas, el encuentro incluyó un homenaje al doctor José Antonio Rodríguez Flores, conocido como “Dr. Cacho”, quien falleció aproximadamente 15 días antes. Familiares y amigos participaron en el reconocimiento a quien, de acuerdo con la organizadora, fue fundamental en la formación de médicos residentes de Saltillo.

$!El encuentro reunió a 113 asistentes y 32 profesores nacionales durante dos jornadas de actualización médica en Saltillo.
El encuentro reunió a 113 asistentes y 32 profesores nacionales durante dos jornadas de actualización médica en Saltillo.

Sobre la sede, Martínez Casillas destacó el apoyo de Quinta Dorada para la logística del encuentro.

La intención es realizar nuevamente el encuentro en 2028. Saltillo sería la primera opción para la sede, aunque también se contempla a Parras. De acuerdo con la doctora Martínez Casillas, los asistentes evaluaron positivamente esta edición, especialmente por combinar contenidos teóricos y talleres prácticos.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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