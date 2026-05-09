Familias llenan de ambiente jornada musical por el Día de las Madres en la Satélite de Saltillo

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    Familias llenan de ambiente jornada musical por el Día de las Madres en la Satélite de Saltillo
    Agrupaciones como La Explosiva Sonora y la Super Original Tropicana de Benetia participaron en el festejo realizado al norte de Saltillo. CORTESÍA

Familias de la colonia Satélite Norte y sectores cercanos participaron en una jornada musical organizada con motivo del Día de las Madres, donde disfrutaron de agrupaciones en vivo y actividades de convivencia

Entre música tropical, convivencia familiar y un ambiente festivo, familias de la colonia Satélite Norte de Saltillo vy sectores aledaños participaron este sábado en una jornada musical y cultural organizada con motivo de las celebraciones por el Día de las Madres.

El estacionamiento de “Mi Tienda”, ubicado sobre el periférico Luis Echeverría y la calle Júpiter, se convirtió en el punto de reunión para decenas de asistentes que acudieron para disfrutar de presentaciones musicales en vivo y pasar una tarde de convivencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/activan-espacios-publicos-con-actividades-deportivas-y-culturales-en-colonias-de-saltillo-JP20586719
$!Familias de Satélite Norte y colonias cercanas disfrutaron de una jornada musical organizada con motivo del Día de las Madres.
Familias de Satélite Norte y colonias cercanas disfrutaron de una jornada musical organizada con motivo del Día de las Madres. CORTESÍA

Durante el evento participaron agrupaciones como La Explosiva Sonora y la Super Original Tropicana de Benetia, además del grupo local Señor Bones, que amenizó la jornada con distintas interpretaciones musicales para las familias reunidas en el sector norte de la ciudad.

Vecinos de colonias cercanas acudieron al lugar para disfrutar de las actividades programadas, donde además del ambiente musical se generaron espacios de convivencia entre familias y habitantes de la zona.

$!El evento se desarrolló en el estacionamiento de “Mi Tienda”, sobre el periférico Luis Echeverría y calle Júpiter.
El evento se desarrolló en el estacionamiento de “Mi Tienda”, sobre el periférico Luis Echeverría y calle Júpiter. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que esta jornada marcó el cierre de las presentaciones organizadas durante la presente semana en diversos sectores de la capital coahuilense como parte de los festejos dedicados a las madres.

Asimismo, autoridades municipales agradecieron la participación de las familias que acudieron a las distintas actividades culturales y recreativas desarrolladas en la ciudad durante los últimos días.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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