Familias llenan de ambiente jornada musical por el Día de las Madres en la Satélite de Saltillo

Entre música tropical, convivencia familiar y un ambiente festivo, familias de la colonia Satélite Norte de Saltillo vy sectores aledaños participaron este sábado en una jornada musical y cultural organizada con motivo de las celebraciones por el Día de las Madres. El estacionamiento de “Mi Tienda”, ubicado sobre el periférico Luis Echeverría y la calle Júpiter, se convirtió en el punto de reunión para decenas de asistentes que acudieron para disfrutar de presentaciones musicales en vivo y pasar una tarde de convivencia.

Durante el evento participaron agrupaciones como La Explosiva Sonora y la Super Original Tropicana de Benetia, además del grupo local Señor Bones, que amenizó la jornada con distintas interpretaciones musicales para las familias reunidas en el sector norte de la ciudad. Vecinos de colonias cercanas acudieron al lugar para disfrutar de las actividades programadas, donde además del ambiente musical se generaron espacios de convivencia entre familias y habitantes de la zona.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que esta jornada marcó el cierre de las presentaciones organizadas durante la presente semana en diversos sectores de la capital coahuilense como parte de los festejos dedicados a las madres. Asimismo, autoridades municipales agradecieron la participación de las familias que acudieron a las distintas actividades culturales y recreativas desarrolladas en la ciudad durante los últimos días.

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