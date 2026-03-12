Reunirá a más de 10 mil Hora Eucarística en estadio Francisco I. Madero, en Saltillo

Saltillo
/ 12 marzo 2026
    La Diócesis de Saltillo convocó a la comunidad católica a participar en una Hora Eucarística masiva rumbo a la Semana Santa. CORTESÍA

Encuentro de oración convoca a feligreses de distintas parroquias para un momento de adoración y reflexión espiritual rumbo a las celebraciones litúrgicas de Semana Santa

Bajo el lema “Jesús me llama por mi nombre... y yo lo sigo”, la Diócesis de Saltillo convocó a la comunidad católica de la región a participar en una Hora Eucarística masiva que se realizará el jueves 26 de marzo en el estadio de beisbol Francisco I. Madero, como parte de las actividades de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.

El encuentro busca reunir a fieles provenientes de diferentes parroquias de la ciudad en un espacio de adoración al Santísimo Sacramento, oración comunitaria y reflexión religiosa, en un ambiente de recogimiento y fraternidad.

TE PUEDE INTERESAR: Colegio Maestras de la Fuente inaugura nuevos espacios deportivos para secundaria

Se prevé la participación de alrededor de 10 mil personas, lo que convertiría al evento en uno de los actos de fe más numerosos organizados por la Iglesia atólica local en los últimos años.

ENCUENTRO DE FE PARA LA COMUNIDAD

La actividad es impulsada por la Diócesis de Saltillo en coordinación con el movimiento Connection Saltillo, grupo dedicado a promover experiencias de evangelización y encuentro espiritual entre jóvenes y adultos.

De acuerdo con los organizadores, el objetivo es ofrecer a los asistentes un momento de oración profunda que permita fortalecer la vida espiritual de la comunidad católica y prepararse interiormente para las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa.

Durante la jornada se realizará adoración eucarística, momentos de alabanza y espacios de silencio contemplativo, en los que los participantes podrán vivir una experiencia personal de fe.

ACCESO GRATUITO Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETOS

Para facilitar la participación de los fieles, el acceso al evento será gratuito. Los boletos podrán solicitarse a partir del 10 de marzo en diversas parroquias pertenecientes a la Diócesis de Saltillo.

También estarán disponibles en Beishop, establecimiento ubicado a un costado de la casa deportiva del equipo de beisbol Saraperos de Saltillo.

Los organizadores recomendaron a los interesados solicitar sus accesos con anticipación, debido a la expectativa de una alta asistencia al encuentro religioso.

La Hora Eucarística forma parte de las actividades pastorales que buscan fortalecer la vida espiritual de la comunidad en el periodo previo a la Semana Santa, una de las celebraciones más significativas del calendario litúrgico católico.

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

