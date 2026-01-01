Ramos Arizpe: volcadura lo proyecta fuera del auto y lo llevan grave al hospital
En el sitio fueron localizados envases de bebidas alcohólicas y se informó que el conductor no portaba cinturón de seguridad al momento del accidente
Un accidente automovilístico se registró en la carretera federal 57, en el tramo conocido como la carretera antigua a Monclova, cuando un vehículo compacto que circulaba con dirección a Saltillo salió del camino y terminó volcado.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el percance ocurrió al llegar a la curva para incorporarse a la carretera Monterrey–Saltillo, donde el conductor perdió el control del volante, lo que provocó que la unidad se saliera de la carpeta asfáltica.
Se informó que el conductor, identificado como Jesús Adrián ¨N¨, aparentemente no portaba el cinturón de seguridad, por lo que salió proyectado del vehículo durante la volcadura y resultó con lesiones de gravedad.
Tras ser reportado el accidente por automovilistas que transitaban por el lugar, acudieron elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y lo trasladaron en una ambulancia al Hospital General, donde su estado de salud fue reportado como grave.
Durante la revisión del área donde quedó el vehículo, las autoridades localizaron varios envases de cerveza tanto en el interior como en el exterior del automóvil siniestrado.
Ante este hallazgo, se presume que el conductor pudo haber manejado bajo los efectos del alcohol, situación que será determinada a través de las investigaciones correspondientes.