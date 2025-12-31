Rituales de fin de año: entre la fe, la esperanza y el deseo de empezar de nuevo

Saltillo
/ 31 diciembre 2025
    Rituales de fin de año: entre la fe, la esperanza y el deseo de empezar de nuevo
    Max Hernández suma más de 25 años dedicado a la venta de productos naturales y esotéricos en Saltillo. FOTO: SARAH ESTRADA

En la recta final del año, hay quienes buscan cerrar ciclos y atraer mejores tiempos a través de rituales que, más allá de la creencia, hablan de deseos compartidos: salud, amor y estabilidad. Desde hace 25 años, Max Hernández observa cómo esas búsquedas se repiten —y se transforman— entre quienes llegan a su local

A unas horas de que termine el año, el movimiento en algunos negocios de Saltillo revela algo más que compras de temporada: personas que buscan cerrar etapas, limpiar lo que pesa y abrir espacio a lo que viene. No es solo curiosidad ni costumbre; para muchos, los rituales de fin de año representan una forma simbólica de volver a empezar.

Desde hace más de 25 años, Max Hernández se dedica a la venta de productos naturales y esotéricos. En ese tiempo, dice, ha visto pasar generaciones completas con las mismas inquietudes, aunque con matices distintos. “El amor nunca deja de buscarse, eso no cambia. Pero ahora también se busca mucho la salud y el trabajo, la estabilidad”, dice.

$!Rituales de fin de año: entre la fe, la esperanza y el deseo de empezar de nuevo

TE PUEDE INTERESAR: Obispo de Saltillo llama a construir una ‘paz desarmada’ y fortalecer el servicio social en 2026

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, los rituales no parten únicamente de la superstición, sino de la intención. Para cerrar el año, por ejemplo, algunas personas utilizan sahumerios o limpias para “sacar” lo que se acumuló: tensiones, malas rachas o energías que consideran negativas. “Es como una limpieza, no solo del espacio, también de uno mismo”, comenta.

Entre los rituales más comunes están los relacionados con la abundancia. Uno de los más conocidos es el de las 7 lentejas, que se colocan junto a una vela como símbolo de prosperidad para el año que inicia. Otros optan por los sahumerios o riegos preparados con hierbas, que se usan para armonizar casas o negocios. “Todo depende de la intención con la que lo hagas”, dice Max. “La fe es lo principal”.

$!A unas horas del cierre de año, rituales de limpieza, abundancia y renovación cobran fuerza en Saltillo como una forma simbólica de soltar lo vivido y abrir paso a nuevos comienzos.
A unas horas del cierre de año, rituales de limpieza, abundancia y renovación cobran fuerza en Saltillo como una forma simbólica de soltar lo vivido y abrir paso a nuevos comienzos. FOTO: SARAH ESTRADA

Uno de los rituales que más se repite, sobre todo entre mujeres, es el de la ropa interior de colores. Según ha sabido, muchas combinan prendas según lo que desean atraer: rojo para el amor, amarillo para el dinero o la abundancia. Incluso hay quienes se colocan dos o tres colores a la vez. “Cada quien busca lo que siente que le hace falta”, comenta.

Otro de los rituales más sencillos, pero efectivo, comenta Max, es el de las maletas. “Sales con tu maleta, te vas a la esquina de tu casa. Luego, arrastras la maleta hacia la esquina contraria y vuelves a tu domicilio. Así, y teniendo en mente el viaje que planeas, seguro lo tendrás en este 2026”, dice.

A lo largo de los años, también ha notado cambios generacionales. Jóvenes que buscan salir adelante, personas que regresan porque sienten que “les funcionó”, y otras que solo aparecen cuando las cosas no van bien. “Hay quien viene cuando todo se cae y luego se olvida cuando le empieza a ir mejor. Así pasa”, dice.

$!Sahumerios, lentejas y velas forman parte de los rituales más solicitados para atraer prosperidad y armonía.
Sahumerios, lentejas y velas forman parte de los rituales más solicitados para atraer prosperidad y armonía. FOTO: SARAH ESTRADA

Más allá de los rituales, Max insiste en que no se trata de magia ni de fórmulas infalibles. “No es que uno haga milagros. Es la intención, el enfoque, el querer estar mejor. Yo solo acompaño”, explica. Por eso, asegura, nunca promueve prácticas para dañar a otros: “Eso no va conmigo. Si alguien busca hacerle mal a alguien más, yo no le entro”.

Con los años, dice, ha aprendido que muchas personas llegan buscando respuestas, pero también escucha, historias y un espacio para detenerse. “A veces no es el ritual, es que alguien te escuche y te diga que sí se puede”, señala.

$!A horas del cierre de año, los rituales de limpieza y abundancia se vuelven una opción para quienes buscan comenzar de nuevo.
A horas del cierre de año, los rituales de limpieza y abundancia se vuelven una opción para quienes buscan comenzar de nuevo. FOTO: SARAH ESTRADA

Así, entre sahumerios, semillas, colores y deseos, el cierre de año se convierte en un momento de pausa y reflexión. No se trata solo de lo que se pide, sino de lo que se está dispuesto a cambiar. Porque, al final, como resume Max, “todo empieza con la intención de querer estar mejor”.

Temas


Año Nuevo
Tradiciones
rituales

Localizaciones


Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El termómetro marcó cinco grados centígrados en sectores cercanos a la sierra, donde familias salieron de sus tejabanes para buscar calor alrededor de fogatas improvisadas.

El frío cala más hondo en los tejabanes cercanos a la sierra de Saltillo
Autoridades estatales informaron que, pese a que el chofer fue detenido y el accidente dejó al menos 10 personas lesionadas, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal por parte de los afectados.

Sin denuncias por accidente de la ruta 7A embestida por el tren en Saltillo: FGE sigue a la espera
true

Interoceánico, Zambada, Arriaga o el fin de una visión de Estado
Autoridades de Protección Civil mantienen operativos en mercados sobre ruedas y acciones coordinadas con la Policía Cibernética para detectar la comercialización ilegal de pirotecnia en línea.

Venta de pirotecnia persiste en Saltillo a través de redes sociales
Sobre durmientes podridos

Sobre durmientes podridos
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Saltillo recorren cruceros y zonas de alta afluencia para detectar y retirar la venta ilegal de pirotecnia durante la temporada decembrina.

Aseguran 5 kilos de pirotecnia en Saltillo; vigilarán venta en redes sociales

El Museo de las Aves de Saltillo advirtió que la pirotecnia genera estrés extremo en aves y mascotas domésticas, lo que puede provocar desorientación, huida y, en casos graves, la muerte.

Museo de las Aves de Saltillo advierte riesgos para aves por uso de pirotecnia en fin de año
true

Mi unicornio azul ayer se me perdió