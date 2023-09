Robertito, con ingenio, coraje y un gran corazón, se ganó el respeto de la sociedad saltillense

Uno de estos lugares fue en Matamoros y Pedro Agüero, posteriormente la carpa se instaló por años en el predio de las calles Cuauhtémoc y Colón.

La pareja y su grupo de actores visitaban la casa de Roberto Guajardo, y en una comida que ofreció a los actores, estos lo invitaron a colaborar como actor principal en una de las representaciones.

Robertito aceptó el papel, tenía ya tablas, no le fue difícil aprender sus líneas. El día del estreno la Carpa del Tayita se llenó, el público con más morbo que gusto quería ver actuar a Robertito.

En uno de los momentos cumbre de la obra, Robertito, inmerso en su papel, confrontaba a la esposa que le había sido infiel, la mujer de rodillas pedía perdón, mientras que Robertito sacaba una pistola con la intención de acabar con la vida de la desleal mujer.

”¿Por qué me matas?”, inquirió exasperada la actriz, Robertito respondió con seguridad: “¡Porque soy hombre!”, y de pronto el público estalló en risas, silbidos de burla, “porque soy hombre”, repitió el actor y continuaron los gritos y carcajadas en tono burlón.

Robertito interrumpió la escena, caminó hacia el frente del escenario, muy serio se paró frente a todos, la gente paró de reír y todo fue silencio, esperando atentos a escuchar lo que iba a decir.

Con voz firme, Robertito replicó, “con esas burlas y gritos me han quitado lo que más disfruto en mi vida, ustedes saben cómo soy, siempre he sido respetuoso y nunca le he faltado el respeto a nadie, toda mi vida he sufrido de sus burlas y desaires, sé lo que soy, no tengo la culpa de ser así, así me hizo Dios”.

Los asistentes poco a poco empezaron a aplaudir, “¡Bravo Roberto, así se habla!”, se dejaban escuchar gritos de entre los asistentes, Robertito regresó al centro del escenario por Blanquita Morones, mientras los aplausos iban in crescendo, la gente no paraba de aplaudir, Blanquita sugirió a Robertito que regresara al frente del escenario para agradecer los aplausos, tomó de la mano a Blanquita y los dos hicieron una reverencia.

VIVIÓ Y MURIÓ RODEADO DE QUIENES LO QUERÍAN

Robertito Guajardo fue un hombre respetuoso, supo sobrellevar la presión de una sociedad que no estaba preparada para aceptarlo y nunca se dio por vencido.

Disfrutó de vivir la vida a su manera, gozó de las cosas buenas rodeado de su familia y después de sacar a sus hijos y nietos adelante, compró una casa en la calle de Escobedo y Allende.

Ahí pasó una temporada recuperándose de una diabetes que terminó con sus dos extremidades, sus hijos siempre cuidaron de él y nunca lo abandonaron. Murió en el año de 1982 por complicaciones de salud. saltillo1900@gmail.com

(Segunda de dos partes)