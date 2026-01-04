Rosca de Reyes duplica su precio en cinco años en Saltillo
Entre 2021 y 2026, el costo de la rosca de Reyes grande registró incrementos constantes; en el caso de las rellenas, el aumento alcanzó hasta un 75%
El precio de la rosca de Reyes grande en Saltillo ha mostrado un incremento sostenido en los últimos cinco años, tanto en su versión tradicional como en la rellena. De acuerdo con un análisis de precios publicados por cadenas comerciales y retomados por Vanguardia desde el 2021, el costo promedio se ha elevado en más de un 70% hasta este 2026.
En enero de 2021, una rosca de Reyes grande tenía un precio promedio de 150 pesos, mientras que la versión rellena rondaba los 200 pesos. Para 2024, el costo de la rosca grande subió a 249 pesos, lo que representó un aumento de 99 pesos, equivalente a un alza cercana al 66% respecto a 2021. En el mismo periodo, la rosca rellena pasó de 200 a 299 pesos, un incremento de 99 pesos, alrededor del 49.5%.
En 2025, la rosca de Reyes grande se vendió en promedio en 280 pesos, 31 pesos más que en 2024, lo que significó un aumento aproximado de 12%. La rellena alcanzó los 329 pesos, 30 pesos más que el año previo, con un incremento cercano al 10%.
Para este 2026, la rosca de Reyes grande se ofrece en promedio en 300 pesos, 20 pesos más que en 2025, un aumento cercano al 7%. En el caso de la rosca rellena, el precio promedio se ubicó en 350 pesos, con un alza de 21 pesos, alrededor del 6% respecto al año anterior.
En el acumulado de cinco años, el incremento de la rosca pasó de 150 pesos en 2021 a 300 pesos en 2026, lo que representa un aumento del 100%. En tanto, la rosca rellena subió de 200 a 350 pesos en el mismo periodo, un alza total de 150 pesos, equivalente a un incremento del 75%.
A estos precios se suman las roscas gourmet y temáticas, inspiradas en series, películas o personajes, que en algunos casos superan los 400 pesos y pueden alcanzar hasta los 600 pesos, dependiendo del diseño, los ingredientes y el tamaño. Estas opciones, aunque más costosas, se han vuelto cada vez más comunes en la oferta de panaderías y pastelerías durante la temporada de Reyes.