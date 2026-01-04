Rosca de Reyes duplica su precio en cinco años en Saltillo

El precio de la rosca de Reyes grande en Saltillo ha mostrado un incremento sostenido en los últimos cinco años, tanto en su versión tradicional como en la rellena. De acuerdo con un análisis de precios publicados por cadenas comerciales y retomados por Vanguardia desde el 2021, el costo promedio se ha elevado en más de un 70% hasta este 2026.

En enero de 2021, una rosca de Reyes grande tenía un precio promedio de 150 pesos, mientras que la versión rellena rondaba los 200 pesos. Para 2024, el costo de la rosca grande subió a 249 pesos, lo que representó un aumento de 99 pesos, equivalente a un alza cercana al 66% respecto a 2021. En el mismo periodo, la rosca rellena pasó de 200 a 299 pesos, un incremento de 99 pesos, alrededor del 49.5%.

