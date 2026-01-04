$!Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila experimentarán lluvias aisladas y fuertes vientos por frente frío #26

Para hoy, el frente frío número 26 se mantendrá como estacionario sobre el norte de Tamaulipas en el transcurso de la tarde, originará lluvias aisladas y rachas fuertes de viento en el norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El frente frío #26 ocasionará viento con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora (km/h) en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; así como descenso de la temperatura en el norte y noreste de México. Por otra parte, un nuevo frente frío sobre el noroeste del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical, mantendrán las temperaturas bajas y rachas fuertes de viento en esa región, además de chubascos en Baja California. TE PUEDE INTERESAR: SMN alerta por heladas de hasta -10 °C en Chihuahua y Durango; vientos fuertes y chubascos en estos estados

El nuevo frente frío ocasionarán descenso de temperatura y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California Sur y Sinaloa (costa), además de chubascos en Baja California. Para el lunes 5 de enero el sistema frontal número 26 adquirirá características de frente cálido y se moverá hacia el norte, dejando de afectar México. El nuevo frente frío se extenderá sobre el noroeste del país, interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, generando viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur y Sonora, descenso de temperatura en el noroeste de México, además de chubascos en Baja California. El frente frío se mantendrá sobre el noroeste de México el martes 6 de enero, continuará interaccionando con las corrientes en chorro polar y subtropical, y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, generando rachas fuertes de viento, descenso de temperatura, chubascos y lluvias puntuales fuertes en la mencionada región, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California. El ingreso de humedad del océano Pacífico mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable y sin lluvia sobre el resto de la República Mexicana; manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 6 °C. Ramos Arizpe se espera un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima será de 24 °C, mientras que la mínima será de 7 °C. Torreón tendrá un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 10 °C. En Monclova se espera un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima será de 25 °C, mientras que la mínima será de 13 °C. Piedras Negras disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 12 °C.

LLUVIA Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. TEMPERATURA Máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero. Máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo). Mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Durango. Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. VIENTO Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y el golfo de Tehuantepec. Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.