Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila experimentarán lluvias aisladas y fuertes vientos por frente frío #26
Circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable y sin lluvia sobre el resto de la República Mexicana
Para hoy, el frente frío número 26 se mantendrá como estacionario sobre el norte de Tamaulipas en el transcurso de la tarde, originará lluvias aisladas y rachas fuertes de viento en el norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El frente frío #26 ocasionará viento con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora (km/h) en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; así como descenso de la temperatura en el norte y noreste de México.
Por otra parte, un nuevo frente frío sobre el noroeste del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical, mantendrán las temperaturas bajas y rachas fuertes de viento en esa región, además de chubascos en Baja California.
El nuevo frente frío ocasionarán descenso de temperatura y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el golfo de California, Baja California Sur y Sinaloa (costa), además de chubascos en Baja California.
Para el lunes 5 de enero el sistema frontal número 26 adquirirá características de frente cálido y se moverá hacia el norte, dejando de afectar México. El nuevo frente frío se extenderá sobre el noroeste del país, interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, generando viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur y Sonora, descenso de temperatura en el noroeste de México, además de chubascos en Baja California.
El frente frío se mantendrá sobre el noroeste de México el martes 6 de enero, continuará interaccionando con las corrientes en chorro polar y subtropical, y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, generando rachas fuertes de viento, descenso de temperatura, chubascos y lluvias puntuales fuertes en la mencionada región, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California.
El ingreso de humedad del océano Pacífico mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país.
Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable y sin lluvia sobre el resto de la República Mexicana; manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA
Saltillo disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 6 °C.
Ramos Arizpe se espera un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima será de 24 °C, mientras que la mínima será de 7 °C.
Torreón tendrá un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 10 °C.
En Monclova se espera un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima será de 25 °C, mientras que la mínima será de 13 °C.
Piedras Negras disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 25 °C, mientras que la mínima será de 12 °C.
LLUVIA
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.
TEMPERATURA
Máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.
Máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo).
Mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.
VIENTO
Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y el golfo de Tehuantepec.
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas.
¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?
Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.
De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.
Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.
¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?
Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:
Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.
Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.
Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.
Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.
Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.
Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.
Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.
Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.
Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.
Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.
Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.