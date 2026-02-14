Saltillo: Historia de la ciudad contada desde sus callejones

Durante más de cuatro siglos, los callejones de Saltillo han sido testigos silenciosos de la constante transformación desde la villa a la ciudad de nuestros días. Estos pasajes estrechos, a menudo olvidados, y sobre todo sus antiguos nombres, guardan entre sus estrechas banquetas historias de quienes lucharon por el agua, defendieron sus propiedades y construyeron, poco a poco, la ciudad que hoy conocemos. Nuestra vasta fuente son las actas del cabildo municipal, documentos donde se registraban las decisiones de los munícipes, estos nos permiten reconstruir el presente relato. En las actas de las sesiones de cabildo quedaron anotadas las quejas, las solicitudes de mejoras, las disputas por terrenos y las decisiones que fueron moldeando a Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Un paseo por la antigua calle del Cerrito A través de estos registros, los callejones dejan de ser simples pasajes para convertirse protagonistas donde se desenvolvió la vida del día a día. En el siglo XVIII, la Villa de Santiago del Saltillo era un poblado donde seguramente todos se conocían y donde la vida giraba en torno a la tierra y el agua. Los callejones eran espacios que surgían de la necesidad y que por lo regular se convertían en motivo de disputa entre vecinos. Vemos solo unas muestras de esos conflictos. En 1713, Marcos Sánchez se presentó ante el cabildo con una queja: el callejón que pasaba junto a su huerta le causaba perjuicios, pues sus vecinos lo usaban constantemente para transitar. Solicitó cerrarlo, su petición fue escuchada. Este caso muestra cómo, en aquellos años, el interés privado podía pesar más que el derecho al libre tránsito. Los callejones servían sobre todo como puntos de referencia para delimitar propiedades. Cuando Isabel María Flores y José Flores se enfrentaron en 1735 por una herencia o cuando Jacinta de Arredondo y Nicolás de Padilla discutieron la venta de un terreno ese mismo año. La frase recurrente en las actas era: “callejón de por medio” aparecía una y otra vez en los documentos. Ese pasaje reducido era la línea que separaba lo que pertenecía a una familia y lo que era de la otra. Los callejones también se mencionan muy seguido en las transacciones comerciales. Cuando Juan de la Cruz vendió un terreno en 1733, o cuando Juan Antonio Ramos vendió una casa al año siguiente, la ubicación se describía siempre en relación con el callejón más cercano. Incluso el ayuntamiento participaba en estas transacciones: en 1766 compró una casa a Juan Antonio Gutiérrez que estaba en “el callejón que sale de la plaza real al poniente”. TE PUEDE INTERESAR: El Correo, el Burro y la Constitución: una historia insólita del Saltillo de 1827 Las deudas llevaban a juicios donde los callejones servían de referencia. Francisco Benito de Recio de León demandó en 1794, Rafael Martínez de Abal en 1795, y Tomás de Cepeda en 1799. En todos estos casos, las casas embargadas se identificaban por su cercanía al “callejón nombrado de Juan Esteban” o “callejón Largo”.

AGUA Y CONFLICTOS Con la Independencia de México, Saltillo comenzó a enfrentar problemas de otra índole. Los callejones dejaron de ser líneas divisorias entre propiedades para convertirse en escenarios de conflictos más complejos y en espacios donde la autoridad se vio obligada a proveer los servicios básicos. En 1805, el ayuntamiento ordenó reparar el encañado, entubado, del callejón de Propios. En 1822, se construyó una pila pública en el callejón de Bracho, para que los vecinos pudieran abastecerse. Mantener este sistema en funcionamiento era una batalla constante. La fuente del callejón de San Juan estuvo en muy mal estado entre 1839 y 1840, lo que generó varias comunicaciones de vecinos exigiendo su reparación. El agua como siempre era motivo de conflicto. En 1853, los habitantes del extinto pueblo de San Esteban de Tlaxcala suplicaron al cabildo que no cerrara el callejón de La Cárcel, porque por debajo corría la acequia que regaba sus huertas. Al año siguiente, exigieron el libre uso del agua que fluía por ese mismo callejón. Además de gestionar el agua, el cabildo de la ciudad comenzó a preocuparse por mejorar la calidad de los callejones como vías de tránsito. En 1842, se ordenó que las banquetas de varios callejones fueran de losa, o al menos de “piedra bola chica”, esto para hacer más dignas y transitables estas vías.

EL CALLEJÓN COMO NEGOCIO Los callejones también tenían valor económico. En 1854, el gobernador Jerónimo Cardona ordenó conceder parte del callejón del Truco a Juan González Zertuche, el poder estatal, como hasta ahora, podía intervenir en los asuntos para beneficiar a algunos. El callejón del Truco fue cerrado por orden del jefe del Ejecutivo, ello, probablemente durante alguna situación de emergencia o conflicto militar. Los vecinos no se quedaron callados. Ángel Ferreyra presentó una solicitud de reapertura en 1858; dos años después, más vecinos reiteraron la propuesta, finalmente la autoridad cedió ante los vecinos y la vía se abrió. NUEVAS VÍAS A medida que la ciudad crecía, se necesitaban nuevas calles y callejones. En 1836, se aprobó ampliar el callejón del Humo para mejorar la comunicación entre los distintos barrios. El mismo año se solicitaron fondos para la apertura de este callejón. La necesidad fue tal, que se abrió el callejón. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: El abuelo de Octavio Paz, un diccionario y la obsesión por enseñar a vivir Los callejones también eran espacios donde se manifestaban problemas de seguridad. En 1808, se prohibió instalar puestos en el callejón de la Cárcel para evitar “desórdenes” y garantizar el libre tránsito. En tiempo de feria se instalaban ahí los puestos de comida. En 1812 se registró el juicio por el asesinato de Esteban Rojas en el “callejón Largo”. La estrechez hacía que los callejones fueran peligrosos. DISPUTAS Y DEMANDAS Los conflictos por los callejones nunca desaparecieron, se convirtieron en algo común. En 1816, Ana María Francisca García, quien se identificó como “india tlaxcalteca”, demandó a José Ramón González por unos cuartos en el callejón de La Matanza. SIGLO XX Las nuevas expectativas cambiaron. Los saltillenses además de pedir agua, deslindes, querían callejones seguros y transitables. Las nuevas exigencias eran: luz eléctrica, pavimento, drenaje, todo para cumplir los estándares que la modernidad demandaba. Las solicitudes para instalar focos en los callejones se multiplicaron. En 1903, los vecinos del callejón del Truco pidieron alumbrado, en realidad solo pidieron un foco. En 1910, fue el turno del callejón de los Perros, aunque la solicitud fue negada por falta de fondos municipales. De nueva cuenta en 1921, se solicitaron focos para el callejón del Tlacuache. El agua ya no llegaría por acequias, sino por tubería. En 1913 se concedieron permisos para instalar tuberías y tomas de agua en los callejones del Oso y del Tlacuache. Desde entonces el pavimento se convirtió en otra prioridad. Para 1944 y 1945, se realizaron trabajos de pavimentación y revestimiento más sofisticados. En 1954, se instaló drenaje en un tramo del callejón de la Noria. Era el fin de la era de las acequias abiertas y el inicio de un sistema sanitario moderno. El contraste con una acción municipal hecha en 1835, una vecina había recibido la orden de cubrir una acequia en el callejón Ojito de Ceballos. CONFLICTOS Y SALUD PÚBLICA Vecinos del callejón del Chivo se quejaron en 1925, porque el ferrocarril Coahuila y Zacatecas pretendía cerrarlo. Para 1906 se había concedido permiso a la Mazapil Copper Company para colocar una puerta en ese callejón, hoy en día se ven vestigios de esa puerta, son tubos repintados de rojos que sirvieron para el cierre de la arteria. EL CUENTO DE NUNCA ACABAR Durante las primeras décadas del siglo XX, las autoridades municipales intentaron regular la moralidad y el orden público en los callejones de la ciudad, de acuerdo con los valores de la época. En 1906, los propietarios de fincas en el callejón de La Delgadina solicitaron expulsar a las prostitutas del lugar para preservar la “decencia” del vecindario. Años después, en 1919, vecinos del callejón de Mina manifestaron quejas sobre las “clandestinas”, nombre sofisticado para renombrar a las prostitutas. TE PUEDE INTERESAR: Los que eligieron Saltillo: historias que llegaron para quedarse... Cuando el destino cantó ¡play ball! para Mr. 300