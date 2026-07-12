Ruta Recreativa combina ejercicio, salud y adopción de mascotas en Saltillo

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    Ruta Recreativa combina ejercicio, salud y adopción de mascotas en Saltillo
    La Ruta Recreativa promueve la tenencia responsable de animales de compañía. CORTESÍA.

El paseo dominical ofreció revisiones médicas, detección de diabetes e hipertensión, vacunación antirrábica y espacios para promover la adopción responsable

La Ruta Recreativa amplió este domingo su oferta de activación física con servicios gratuitos de salud, atención para mascotas y actividades de proximidad, en el circuito habilitado sobre el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo.

Desde temprana hora, niñas, niños, jóvenes y adultos recorrieron el paseo caminando, corriendo, en bicicleta o en patines. Una parte de los asistentes acudió acompañada por sus mascotas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saldras-a-correr-a-partir-de-este-domingo-cambia-de-horario-la-ruta-recreativa-de-saltillo-IM21876709

Durante la jornada, personal de la Dirección de Salud Pública Municipal realizó revisiones médicas generales y pruebas para detectar posibles casos de diabetes e hipertensión.

También se aplicaron vacunas antirrábicas y tratamientos de desparasitación a perros y gatos, como parte de las acciones dirigidas al cuidado animal y la prevención sanitaria.

El recorrido contó además con la presencia de mascotas disponibles para adopción, con el propósito de acercarlas a familias interesadas y fomentar la tenencia responsable.

Elementos del Grupo de Reacción Sureste participaron en tareas de proximidad social y distribuyeron agua entre quienes realizaban actividad física en el circuito.

La Ruta Recreativa funciona como un espacio semanal de convivencia y recreación para personas de distintas edades, además de concentrar servicios municipales de atención directa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/salud-diversion-y-activacion-fisica-asi-se-vive-la-ruta-recreativa-de-saltillo-cada-domingo-JB21750584

Durante la temporada de verano, la Ruta Recreativa mantiene un horario de 06:30 a 11:30 horas, con el fin de reducir la exposición de los asistentes a las horas de mayor temperatura.

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