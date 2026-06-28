Salud, diversión y activación física: así se vive la Ruta Recreativa de Saltillo cada domingo

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    Salud, diversión y activación física: así se vive la Ruta Recreativa de Saltillo cada domingo
    La Ruta Recreativa forma parte de las acciones municipales para rehabilitar y aprovechar los espacios públicos de Saltillo. CORTESÍA

El paseo dominical impulsado por el Gobierno Municipal se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro para las familias saltillenses

La Ruta Recreativa de Saltillo sigue sumando adeptos. Domingo tras domingo, un número creciente de familias y ciudadanos de todas las edades se dan cita en este paseo que se ha posicionado como uno de los espacios de convivencia, recreación y activación física más importantes de la capital coahuilense.

El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González impulsa esta iniciativa con el objetivo de ofrecer un punto de encuentro seguro y accesible, donde las y los saltillenses puedan aprovechar el espacio público mientras realizan actividades al aire libre.

$!Ciclistas, corredores y caminantes aprovechan la Ruta Recreativa para fomentar hábitos saludables cada fin de semana.
Ciclistas, corredores y caminantes aprovechan la Ruta Recreativa para fomentar hábitos saludables cada fin de semana. CORTESÍA

Para garantizar una experiencia integral, la administración pone a disposición de los visitantes servicios de salud, atención veterinaria para mascotas, actividades recreativas y un operativo permanente de seguridad que permite a las familias disfrutar del recorrido con total tranquilidad.

El circuito está diseñado para satisfacer distintos intereses: ciclistas, corredores y caminantes cuentan con un trayecto habilitado para la activación física, mientras que los más pequeños pueden participar en dinámicas infantiles que fomentan el juego y la convivencia.

$!Familias saltillenses disfrutan del circuito dominical de la Ruta Recreativa, consolidada como punto de encuentro comunitario.
Familias saltillenses disfrutan del circuito dominical de la Ruta Recreativa, consolidada como punto de encuentro comunitario. CORTESÍA

Para el Gobierno de Saltillo, la Ruta Recreativa forma parte de una estrategia permanente orientada a fortalecer el tejido social y la convivencia familiar mediante programas que generan entornos seguros y de sano esparcimiento.

De manera complementaria, el Municipio mantiene un programa continuo de rehabilitación y rescate de plazas y espacios públicos, con la meta de ofrecer a la ciudadanía áreas dignas, seguras y funcionales que contribuyan a elevar la calidad de vida de la comunidad saltillense.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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