Salud, diversión y activación física: así se vive la Ruta Recreativa de Saltillo cada domingo

La Ruta Recreativa de Saltillo sigue sumando adeptos. Domingo tras domingo, un número creciente de familias y ciudadanos de todas las edades se dan cita en este paseo que se ha posicionado como uno de los espacios de convivencia, recreación y activación física más importantes de la capital coahuilense. El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González impulsa esta iniciativa con el objetivo de ofrecer un punto de encuentro seguro y accesible, donde las y los saltillenses puedan aprovechar el espacio público mientras realizan actividades al aire libre.

Para garantizar una experiencia integral, la administración pone a disposición de los visitantes servicios de salud, atención veterinaria para mascotas, actividades recreativas y un operativo permanente de seguridad que permite a las familias disfrutar del recorrido con total tranquilidad. El circuito está diseñado para satisfacer distintos intereses: ciclistas, corredores y caminantes cuentan con un trayecto habilitado para la activación física, mientras que los más pequeños pueden participar en dinámicas infantiles que fomentan el juego y la convivencia.

Para el Gobierno de Saltillo, la Ruta Recreativa forma parte de una estrategia permanente orientada a fortalecer el tejido social y la convivencia familiar mediante programas que generan entornos seguros y de sano esparcimiento. De manera complementaria, el Municipio mantiene un programa continuo de rehabilitación y rescate de plazas y espacios públicos, con la meta de ofrecer a la ciudadanía áreas dignas, seguras y funcionales que contribuyan a elevar la calidad de vida de la comunidad saltillense.

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