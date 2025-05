Saldo blanco en la región Sureste de Coahuila pese a vientos y granizada

Las lluvias, rachas de viento y granizada registradas la tarde del domingo en la Región Sureste de Coahuila dejaron afectaciones menores en los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños mayores, informaron las direcciones de Protección Civil de cada localidad.

SALTILLO: ÁRBOLES CAÍDOS Y DAÑOS MENORES A LA INFRAESTRUCTURA

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil en Saltillo, informó que se registraron únicamente tres reportes por caída de árboles debido a los fuertes vientos, así como algunos cables de energía eléctrica afectados, situación que fue canalizada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“También se reportó un espectacular dañado, pero solo la lona; no hubo problemáticas pues no tenía lámina. Afortunadamente no hubo lesionados ni afectaciones graves”, señaló.

Martínez Ávalos confirmó que hubo sectores sin suministro eléctrico, pero aclaró que estos casos fueron canalizados por medio del 071, el número de atención ciudadana de la CFE. También realizaron recorridos de supervisión en zonas donde cayó granizo, sin encontrar riesgos para la población. “Solo se detectaron encharcamientos menores en la zona norte, principalmente en sectores de Colosio”, agregó.

En cuanto a la preparación para la temporada de lluvias, Martínez destacó que se han realizado más de 3 mil notificaciones a viviendas ubicadas en márgenes de arroyos de alto riesgo. “Nuestro personal ya está preparado para acordonar zonas y actuar en coordinación con la Policía y Tránsito Municipal”, explicó.

ARTEAGA: SIN GRANIZO Y CON AFECTACIONES ELÉCTRICAS LEVES

Leonel Martínez Mata, director de Protección Civil de Arteaga, indicó que la granizada apenas tocó algunos puntos del municipio de forma muy leve. Los vientos causaron daños menores en el cableado eléctrico, lo que dejó sin luz al sector nororiente del municipio.

“Las colonias afectadas fueron Ayuntamiento, San Francisco, Abraham Cepeda y parte del área donde se encuentra la estación de bomberos”, detalló. Sin embargo, aseguró que los reportes ya fueron atendidos por la CFE. También se registraron ramas caídas en la acequia, pero fueron removidas sin contratiempos.

RAMOS ARIZPE: DAÑOS MENORES EN VEHÍCULOS POR GRANIZO

Francisco Sánchez, titular de Protección Civil de Ramos Arizpe, señaló que el saldo también fue blanco en ese municipio. Se reportaron afectaciones en cristales de vehículos debido al granizo, pero sin daños estructurales ni incidentes mayores.

“El viento también fue fuerte, especialmente durante la madrugada, pero no hubo caída de árboles ni alertamientos importantes. Tampoco se recibieron reportes de emergencias en las empresas del sector”, apuntó Sánchez.

En resumen, las autoridades de los tres municipios coinciden en que las afectaciones fueron mínimas y se mantuvieron bajo control. Se continúa con la vigilancia ante la posibilidad de más lluvias en los próximos días.