Sale camioneta del camino tras presunta falla mecánica en carretera a Zacatecas

Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron una salida de camino registrada en la carretera a Zacatecas, a la altura del ejido La Angostura, donde una camioneta terminó fuera de la vialidad. En el accidente participó una camioneta RAM, conducida por Rubén ¨N¨, de 35 años, quien transitaba por la vialidad cuando sufrió una avería en el lado izquierdo de la dirección delantera.

Tras salir del camino, la camioneta se internó entre los matorrales ubicados a un costado de la carretera, por lo que se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia.

A su llegada, los elementos de Bomberos revisaron la situación y confirmaron que no se reportaban personas lesionadas como consecuencia del percance. Los daños registrados fueron materiales y se concentraron en la unidad involucrada. Hasta el momento, no se ha dado a conocer qué componente presentó la falla que provocó que el conductor abandonara la superficie de rodamiento.