Sale camioneta del camino tras presunta falla mecánica en carretera a Zacatecas

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    Sale camioneta del camino tras presunta falla mecánica en carretera a Zacatecas
    La unidad presentó daños materiales luego de internarse entre la vegetación a un costado de la carretera. ULISES MARTÍNEZ

Rubén ¨N¨, de 35 años, conducía la unidad cuando se registró una avería en la parte delantera izquierda; los cuerpos de emergencia confirmaron que no hubo personas lesionadas

Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron una salida de camino registrada en la carretera a Zacatecas, a la altura del ejido La Angostura, donde una camioneta terminó fuera de la vialidad.

En el accidente participó una camioneta RAM, conducida por Rubén ¨N¨, de 35 años, quien transitaba por la vialidad cuando sufrió una avería en el lado izquierdo de la dirección delantera.

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Tras salir del camino, la camioneta se internó entre los matorrales ubicados a un costado de la carretera, por lo que se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia.

$!El percance no dejó personas lesionadas, de acuerdo con la revisión realizada por los cuerpos de emergencia.
El percance no dejó personas lesionadas, de acuerdo con la revisión realizada por los cuerpos de emergencia. ULISES MARTÍNEZ

A su llegada, los elementos de Bomberos revisaron la situación y confirmaron que no se reportaban personas lesionadas como consecuencia del percance.

Los daños registrados fueron materiales y se concentraron en la unidad involucrada. Hasta el momento, no se ha dado a conocer qué componente presentó la falla que provocó que el conductor abandonara la superficie de rodamiento.

$!Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para revisar la unidad involucrada en el percance.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para revisar la unidad involucrada en el percance. ULISES MARTÍNEZ

En el lugar se esperaba el arribo de elementos de la Policía del Estado, quienes tomarían conocimiento del accidente y realizarían las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la salida de camino.

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