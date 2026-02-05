Sale de casa quinceañera y no vuelve; la buscan desde diciembre en Ramos Arizpe
Autoridades mantienen activa; la menor vestía pantalón de mezclilla, sudadera blanca y tenis
La Fiscalía de Personas Desaparecidas mantiene activa la ficha de búsqueda de una adolescente de 15 años de edad, reportada como persona no localizada en el municipio de Ramos Arizpe, en la región Sureste de Coahuila, luego de que desde el mes de diciembre de 2025 no se tenga información confirmada sobre su paradero.
De acuerdo con el reporte oficial, la menor identificada como Brigit Isabel Alegría Silva salió de su domicilio durante diciembre con la indicación de regresar en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, tras su salida no se volvió a tener contacto con ella, ni se cuenta con datos precisos que permitan establecer su ubicación hasta el momento.
La desaparición fue reportada formalmente ante la autoridad el 03 de febrero de 2026, fecha a partir de la cual se activaron los protocolos correspondientes de búsqueda e investigación por parte de la Fiscalía especializada. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre avances que indiquen su localización, por lo que el caso continúa abierto.
Como parte de la información difundida para apoyar en su identificación, se detalló que la adolescente nació el 14 de agosto de 2010, es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.50 metros de estatura y pesa alrededor de 56 kilogramos. Tiene cabello negro, lacio y tez blanca.
Entre sus señas particulares se indicó que cuenta con un piercing en uno de los labios, así como tatuajes visibles en ambos brazos, características que podrían facilitar su reconocimiento por parte de la ciudadanía. Al momento de ser vista por última vez, vestía pantalón de mezclilla, sudadera color blanco y tenis blancos.
La Fiscalía de Personas Desaparecidas reiteró el llamado a la población para colaborar con cualquier dato que pueda resultar útil para dar con su paradero. Se precisó que incluso información que parezca mínima puede ser clave para avanzar en las labores de búsqueda.
Las autoridades solicitaron que, en caso de contar con información relacionada con la menor o su posible ubicación, se realice el reporte de inmediato a los teléfonos oficiales de la Fiscalía de Personas Desaparecidas o al número de emergencias 911, a fin de canalizarla de manera adecuada.