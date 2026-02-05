Sale de casa quinceañera y no vuelve; la buscan desde diciembre en Ramos Arizpe

La Fiscalía de Personas Desaparecidas mantiene activa la ficha de búsqueda de una adolescente de 15 años de edad, reportada como persona no localizada en el municipio de Ramos Arizpe, en la región Sureste de Coahuila, luego de que desde el mes de diciembre de 2025 no se tenga información confirmada sobre su paradero.

De acuerdo con el reporte oficial, la menor identificada como Brigit Isabel Alegría Silva salió de su domicilio durante diciembre con la indicación de regresar en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, tras su salida no se volvió a tener contacto con ella, ni se cuenta con datos precisos que permitan establecer su ubicación hasta el momento.

La desaparición fue reportada formalmente ante la autoridad el 03 de febrero de 2026, fecha a partir de la cual se activaron los protocolos correspondientes de búsqueda e investigación por parte de la Fiscalía especializada. Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre avances que indiquen su localización, por lo que el caso continúa abierto.