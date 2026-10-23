Sale del camino empleado de telefonía al esquivar a un perro en carretera a Saltillo

Momentos de susto vivió un empleado de una reconocida empresa de telefonía luego de sufrir una salida de camino cuando circulaba por la carretera federal de Torreón a Saltillo. Pese a los daños considerables que presentó el vehículo, el conductor no resultó lesionado. El automóvil involucrado fue un Chevrolet Spark, propiedad de la empresa Infinitum, que terminó con daños tras el percance.

De acuerdo con la versión del conductor, viajaba de Torreón hacia Saltillo cuando, al llegar al kilómetro 8, a la altura del ejido Padre Santos, un perro se atravesó en su camino.

Para evitar atropellarlo, el empleado maniobró el volante hacia la derecha; sin embargo, presuntamente debido al exceso de velocidad, perdió el control y derrapó por más de 20 metros. Durante la maniobra, el vehículo dio medio giro y terminó nuevamente en su posición normal, detenido sobre la carretera federal.