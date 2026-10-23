Sale del camino empleado de telefonía al esquivar a un perro en carretera a Saltillo

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    Sale del camino empleado de telefonía al esquivar a un perro en carretera a Saltillo
    El conductor aseguró que maniobró para evitar atropellar a un perro que se atravesó en su trayectoria. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El percance ocurrió a la altura del ejido Padre Santos, en el kilómetro 8; el trabajador viajaba hacia la ciudad cuando, según su versión, el animal se atravesó en su camino

Momentos de susto vivió un empleado de una reconocida empresa de telefonía luego de sufrir una salida de camino cuando circulaba por la carretera federal de Torreón a Saltillo. Pese a los daños considerables que presentó el vehículo, el conductor no resultó lesionado.

El automóvil involucrado fue un Chevrolet Spark, propiedad de la empresa Infinitum, que terminó con daños tras el percance.

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De acuerdo con la versión del conductor, viajaba de Torreón hacia Saltillo cuando, al llegar al kilómetro 8, a la altura del ejido Padre Santos, un perro se atravesó en su camino.

$!El vehículo derrapó más de 20 metros y dio medio giro antes de quedar detenido sobre la carretera.
El vehículo derrapó más de 20 metros y dio medio giro antes de quedar detenido sobre la carretera. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Para evitar atropellarlo, el empleado maniobró el volante hacia la derecha; sin embargo, presuntamente debido al exceso de velocidad, perdió el control y derrapó por más de 20 metros.

Durante la maniobra, el vehículo dio medio giro y terminó nuevamente en su posición normal, detenido sobre la carretera federal.

$!Una barrera metálica fue derribada durante el percance, por lo que las autoridades realizarían las diligencias para determinar los daños materiales.
Una barrera metálica fue derribada durante el percance, por lo que las autoridades realizarían las diligencias para determinar los daños materiales. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y presumieron que, durante la salida de camino, el automóvil impactó contra una barrera metálica y la derribó.

Finalmente, el vehículo fue trasladado a un corralón municipal, donde las autoridades realizarían las diligencias correspondientes para determinar los daños materiales ocasionados por el percance.

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