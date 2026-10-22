Reprograman el partido de Saltillo Soccer contra Cañoneros FC

El partido entre Saltillo Soccer y Cañoneros FC, correspondiente a la Jornada 9 de la Liga Premier, fue reprogramado y ya no se disputará este sábado 24 de octubre, como estaba previsto inicialmente. El club saltillense informó este jueves, mediante un comunicado oficial, que el encuentro programado para las 16:00 horas en el Estadio Olímpico de Saltillo se realizará en una fecha posterior, todavía por determinar.

De acuerdo con la institución, la modificación obedece a causas ajenas al club, aunque no se dieron a conocer más detalles sobre los motivos que llevaron a cambiar la programación del compromiso. Saltillo Soccer señaló que la nueva fecha y el horario serán anunciados oportunamente a través de sus canales oficiales, por lo que la afición deberá mantenerse atenta a las próximas actualizaciones.

Originalmente, el duelo ante Cañoneros FC estaba contemplado como el siguiente compromiso del equipo ante su público en el Estadio Olímpico. Además, se había anunciado su transmisión por Multimedios Canal 6.3 y el canal de YouTube Telediario Coahuila En Vivo. La reprogramación también modifica los planes de los aficionados que tenían previsto acudir al inmueble para apoyar al conjunto local. El club no ha informado si habrá ajustes relacionados con los boletos que ya se hubieran adquirido para el encuentro. Por el momento, el partido de la Jornada 9 queda a la espera de una nueva fecha oficial. Saltillo Soccer reiteró que dará a conocer los detalles correspondientes mediante sus medios de comunicación institucionales.