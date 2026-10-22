Francia confirma la primera infección humana por el virus Shamonda: qué es y cómo se transmite

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Rafael Urbina
por Rafael Urbina

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El patógeno solo se registraba en animales; las autoridades sanitarias piden calma y descartan un contagio masivo en la población.

Francia confirmó el primer caso documentado en el mundo de una persona infectada por el virus Shamonda. Se trata de un patógeno que hasta ahora solo afectaba al ganado y a otros animales. Las autoridades de salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclararon que el riesgo para la población general es muy bajo.

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El paciente era un hombre de 60 años que padecía una inmunodepresión grave previa. A finales de septiembre comenzó a presentar síntomas neurológicos severos y falleció dos semanas después en Lyon, Francia. Los análisis médicos lograron aislar el virus en el líquido cefalorraquídeo, confirmando la presencia del microorganismo.

¿CÓMO OCURRIÓ EL CONTAGIO?

La causa principal del contagio fue la picadura de un insecto. La hipótesis de los especialistas apunta a los jejenes (pequeños mosquitos del género Culicoides), habituales en zonas de campo. Estos insectos actúan como el vehículo que traslada el virus de los animales infectados a los seres humanos.

El virus no se transmite entre personas. Los médicos descartaron que el patógeno pueda contagiarse por contacto directo de persona a persona o por el aire. Por este motivo, se considera un evento aislado e inusual facilitado por las defensas muy bajas del paciente.

¿QUÉ ES EL VIRUS SHAMONDA Y A QUIÉNES AFECTA?

Es una enfermedad que afecta principalmente al ganado. El virus Shamonda pertenece a la familia de los orthobunyavirus y suele atacar a vacas, ovejas y cabras. En estos animales causa abortos, problemas reproductivos y malformaciones en las crías.

El patógeno ya circulaba en zonas rurales de Europa. Aunque nació en África y Asia, una variante del virus se detectó previamente en granjas de más de 14 países europeos. El virus hallado en el paciente francés mostró una similitud del 99% con una cepa detectada antes en ganado de Suiza.

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¿HAY RAZONES PARA ALARMARSE?

Las autoridades descartaron una alerta sanitaria comunitaria. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) analiza si el virus provocó la muerte de forma directa o si actuó como un complicador de la enfermedad preexistente del hombre.

La recomendación en zonas rurales es la prevención habitual. La mejor medida para prevenir picaduras de este y otros insectos es utilizar repelente y ropa protectora en áreas ganaderas o de campo durante los meses de mayor actividad de mosquitos.

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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