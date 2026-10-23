Captan en video el impactante momento en que la policía italiana rocía con cañón de agua a una joven manifestante

Una joven manifestante fue grabada siendo derribada por la policía antidisturbios en Italia, que la roció con un cañón de agua mientras la violencia en la vecina Francia se extendía al otro lado de la frontera. Unas imágenes impactantes muestran a la manifestante, vestida de rojo y con un bolso, siendo arrojada por los aires mientras la policía la atacaba en medio de las protestas de extrema izquierda en la ciudad norteña de Bolonia.

La mujer caminaba con paso firme cerca del frente de la multitud, vestida con ropa llamativa, antes de que un chorro directo de agua a alta presión la arrojara al suelo. Se cree que el vídeo fue grabado durante el fin de semana, cuando estallaron protestas en las principales ciudades italianas, incluidas Milán y Bolonia, tras la creciente indignación pública por el aumento de la inflación, el coste de la vivienda, el estancamiento de los salarios y el malestar general. Aunque mucho menos graves que los disturbios en Francia , donde se produjeron casi 2.500 detenciones durante el fin de semana, los disturbios en Italia vieron enfrentamientos entre la policía y manifestantes que lanzaban piedras y saqueaban tiendas.

En la céntrica Piazza Duomo de Milán, la policía antidisturbios disparó gases lacrimógenos y desplegó cañones de agua después de que varios cientos de manifestantes encapuchados destrozaran escaparates y prendieran fuego a los contenedores de basura. La policía italiana detuvo a 271 jóvenes durante los disturbios ocurridos el domingo en Milán, el segundo día de violencia. De los detenidos llevados a las comisarías, 32 fueron arrestados, entre ellos 23 menores de edad y 13 extranjeros, informó la policía el lunes. Otras 28 personas fueron denunciadas ante las autoridades judiciales. Los disturbios se produjeron tras enfrentamientos similares el sábado en ciudades del norte, como Milán, Bolonia, Brescia, Bérgamo y Turín, donde 28 manifestantes fueron arrestados, según un informe policial publicado el domingo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, denunció la violencia e hizo un llamamiento a los líderes de la oposición para que condenaran inequívocamente los actos violentos y los daños a la propiedad. “Manifestarse es un derecho. Prender fuego a nuestras ciudades no lo es”, dijo. Representa la prueba más importante a la que se ha enfrentado Meloni hasta ahora, quien se presenta a las elecciones del próximo año como jefe del gobierno único continuo más longevo de la historia moderna de Italia.

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