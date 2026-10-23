Coahuila: Rechazan empresarios ‘decretazo’ contra pensiones en la Modalidad 40

La reciente modificación a la Modalidad 40 del IMSS, que limita el aumento del salario de cotización a una UMA, generó desconcierto y rechazo entre representantes del sector privado en Coahuila. Los líderes empresariales y sindicales advirtieron que la medida deja en desamparo a quienes tenían la esperanza de obtener una pensión digna y fomenta la informalidad. La presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, señaló que es necesario acercarse con las autoridades para negociar pensiones y jubilaciones dignas, como se hizo en su momento con las vacaciones y el salario mínimo. Consideró fundamental prever y hacer una planeación financiera a largo plazo que permita a los trabajadores pagar condiciones dignas al momento de jubilarse.

En tanto, el secretario general de la CROC, Mario Alberto Morales Núñez, expresó que existe un desconcierto generalizado porque el cambio se dio “de la noche a la mañana”. Subrayó que esta medida dejó sin opciones a quienes tenían la esperanza de usar esa modalidad para garantizar su futuro, como es su caso personal, ya que cumplirá 55 años el próximo año y ya no podrá recurrir a este esquema. FOMENTARÁ LA INFORMALIDAD Por su parte, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, consideró que esta modalidad era un atractivo para la formalidad y, al modificarse, se corre el riesgo de fomentar la informalidad o la evasión. Sostuvo que el Gobierno Federal debe establecer iniciativas que procuren el bienestar de la salud y la incorporación de los derechohabientes.

El presidente de Canirac Coahuila, Isidoro García Reyes, señaló que desde hace años había indicios y señales de carencias en el IMSS, comparándolo con una “bola de nieve” que venía creciendo. Reconoció que es preocupante aplicar restricciones a la Modalidad 40, ya que muchas personas apostaron por ella como un proyecto de vida y una modificación en un momento dado puede poner en peligro la vejez y la tranquilidad de las familias mexicanas.