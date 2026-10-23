Coahuila: Rechazan empresarios ‘decretazo’ contra pensiones en la Modalidad 40

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    Coahuila: Rechazan empresarios ‘decretazo’ contra pensiones en la Modalidad 40
    El Seguro Social busca sanear sus finanzas mediante ajustes en las modalidades de retiro. ARCHIVO

Líderes del sector privado señalaron que la modificación deja en desamparo a quienes planeaban un retiro digno y fomenta la informalidad

La reciente modificación a la Modalidad 40 del IMSS, que limita el aumento del salario de cotización a una UMA, generó desconcierto y rechazo entre representantes del sector privado en Coahuila. Los líderes empresariales y sindicales advirtieron que la medida deja en desamparo a quienes tenían la esperanza de obtener una pensión digna y fomenta la informalidad.

La presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, señaló que es necesario acercarse con las autoridades para negociar pensiones y jubilaciones dignas, como se hizo en su momento con las vacaciones y el salario mínimo. Consideró fundamental prever y hacer una planeación financiera a largo plazo que permita a los trabajadores pagar condiciones dignas al momento de jubilarse.

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En tanto, el secretario general de la CROC, Mario Alberto Morales Núñez, expresó que existe un desconcierto generalizado porque el cambio se dio “de la noche a la mañana”. Subrayó que esta medida dejó sin opciones a quienes tenían la esperanza de usar esa modalidad para garantizar su futuro, como es su caso personal, ya que cumplirá 55 años el próximo año y ya no podrá recurrir a este esquema.

FOMENTARÁ LA INFORMALIDAD

Por su parte, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, consideró que esta modalidad era un atractivo para la formalidad y, al modificarse, se corre el riesgo de fomentar la informalidad o la evasión. Sostuvo que el Gobierno Federal debe establecer iniciativas que procuren el bienestar de la salud y la incorporación de los derechohabientes.

$!El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, advirtió que la medida fomenta la informalidad y la evasión.
El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, advirtió que la medida fomenta la informalidad y la evasión. FRANCISCO MUÑIZ

El presidente de Canirac Coahuila, Isidoro García Reyes, señaló que desde hace años había indicios y señales de carencias en el IMSS, comparándolo con una “bola de nieve” que venía creciendo. Reconoció que es preocupante aplicar restricciones a la Modalidad 40, ya que muchas personas apostaron por ella como un proyecto de vida y una modificación en un momento dado puede poner en peligro la vejez y la tranquilidad de las familias mexicanas.

$!El presidente de Canirac Coahuila, Isidoro García Reyes, señaló que los trabajadores apostaron por un proyecto de vida con esta modalidad.
El presidente de Canirac Coahuila, Isidoro García Reyes, señaló que los trabajadores apostaron por un proyecto de vida con esta modalidad. ESPECIAL

El vicepresidente de la Comisión Laboral de Coparmex Nacional, Octavio Benavides Narro, explicó que el Seguro Social está tomando medidas para sanear sus finanzas en medio de una revisión salarial de su contrato colectivo y retos operativos. Hizo un llamado a ser empáticos y apoyar a la institución.

Finalmente, el ex presidente nacional de Canacintra, Enoch Castellanos, subrayó que se deben respetar los derechos de los trabajadores que ya habían optado por esa modalidad. Señaló que, aunque se entiende que es una medida de emergencia, existe un periodo para hacer un análisis y presentar una propuesta seria.

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