Coahuila: Rechazan empresarios ‘decretazo’ contra pensiones en la Modalidad 40
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Líderes del sector privado señalaron que la modificación deja en desamparo a quienes planeaban un retiro digno y fomenta la informalidad
La reciente modificación a la Modalidad 40 del IMSS, que limita el aumento del salario de cotización a una UMA, generó desconcierto y rechazo entre representantes del sector privado en Coahuila. Los líderes empresariales y sindicales advirtieron que la medida deja en desamparo a quienes tenían la esperanza de obtener una pensión digna y fomenta la informalidad.
La presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, señaló que es necesario acercarse con las autoridades para negociar pensiones y jubilaciones dignas, como se hizo en su momento con las vacaciones y el salario mínimo. Consideró fundamental prever y hacer una planeación financiera a largo plazo que permita a los trabajadores pagar condiciones dignas al momento de jubilarse.
En tanto, el secretario general de la CROC, Mario Alberto Morales Núñez, expresó que existe un desconcierto generalizado porque el cambio se dio “de la noche a la mañana”. Subrayó que esta medida dejó sin opciones a quienes tenían la esperanza de usar esa modalidad para garantizar su futuro, como es su caso personal, ya que cumplirá 55 años el próximo año y ya no podrá recurrir a este esquema.
FOMENTARÁ LA INFORMALIDAD
Por su parte, el presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, consideró que esta modalidad era un atractivo para la formalidad y, al modificarse, se corre el riesgo de fomentar la informalidad o la evasión. Sostuvo que el Gobierno Federal debe establecer iniciativas que procuren el bienestar de la salud y la incorporación de los derechohabientes.
El presidente de Canirac Coahuila, Isidoro García Reyes, señaló que desde hace años había indicios y señales de carencias en el IMSS, comparándolo con una “bola de nieve” que venía creciendo. Reconoció que es preocupante aplicar restricciones a la Modalidad 40, ya que muchas personas apostaron por ella como un proyecto de vida y una modificación en un momento dado puede poner en peligro la vejez y la tranquilidad de las familias mexicanas.
El vicepresidente de la Comisión Laboral de Coparmex Nacional, Octavio Benavides Narro, explicó que el Seguro Social está tomando medidas para sanear sus finanzas en medio de una revisión salarial de su contrato colectivo y retos operativos. Hizo un llamado a ser empáticos y apoyar a la institución.
Finalmente, el ex presidente nacional de Canacintra, Enoch Castellanos, subrayó que se deben respetar los derechos de los trabajadores que ya habían optado por esa modalidad. Señaló que, aunque se entiende que es una medida de emergencia, existe un periodo para hacer un análisis y presentar una propuesta seria.