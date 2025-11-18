Sale del camino, intenta reincorporarse y choca en Ramos; tráiler queda atorado al evadir el accidente
Quedaron solo daños materiales y una obstrucción parcial de la vía tras las maniobras fallidas de ambos conductores
Un accidente provocó daños materiales y la frustración de un trailero que terminó atorado fuera de la carretera después de intentar rodear el primer percance registrado la mañana de este martes, en Ramos Arizpe.
Como responsable del choque ocurrido alrededor de las 06:30 horas se señaló al conductor de un automóvil Chevrolet Corsa, el cual circulaba por la carretera a Monclova con dirección a la Saltillo–Monterrey.
El conductor salió de la vía y, al percatarse, intentó reincorporarse; sin embargo, al realizar la maniobra golpeó una camioneta Chevrolet Equinox que circulaba en sentido contrario por su carril, provocando que esta saliera del camino tras el impacto.
Los vehículos quedaron sobre la vía de circulación y un trailero, al intentar rodearlos, terminó atorado fuera de la cinta asfáltica, lo que generó el bloqueo parcial del carril por el que transitaba.
Elementos de la Policía del Estado acudieron a tomar conocimiento del percance, donde no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Los involucrados contactaron a sus aseguradoras para establecer un convenio por los daños causados.
También se solicitó una grúa para liberar el tráiler, cuyo operador fue acreedor a varias multas viales debido a que su maniobra obstaculizó el flujo vehicular por varios minutos.