Sale del camino, intenta reincorporarse y choca en Ramos; tráiler queda atorado al evadir el accidente

Un accidente provocó daños materiales y la frustración de un trailero que terminó atorado fuera de la carretera después de intentar rodear el primer percance registrado la mañana de este martes, en Ramos Arizpe.

Como responsable del choque ocurrido alrededor de las 06:30 horas se señaló al conductor de un automóvil Chevrolet Corsa, el cual circulaba por la carretera a Monclova con dirección a la Saltillo–Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Menor impacta su motocicleta contra camioneta y termina herido, en Saltillo