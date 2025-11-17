Menor impacta su motocicleta contra camioneta y termina herido, en Saltillo

Un joven y su novia presentaron lesiones en distintas partes del cuerpo después de chocar y caer de la motocicleta en la que viajaban.

Al conductor de la frágil unidad, Juan Carlos N., de 17 años de edad, lo valoraron paramédicos de la Cruz Roja. No requirió traslado a un hospital, aunque refirió que por momentos presentó inmovilidad en las piernas. El accidente ocurrió cuando el adolescente circulaba por el callejón Felipe Berriozábal en sentido norte, mientras que una camioneta Toyota Avanza se desplazaba por la calle Ramos Arizpe de oriente a poniente. El conductor de la camioneta intentó incorporarse a la calle Felipe Berriozábal, momento en el que el motociclista impactó de frente contra la unidad.

TE PUEDE INTERESAR: Muere hombre que fue atropellado por camión urbano en el centro de Saltillo

La motocicleta golpeó el costado delantero derecho de la camioneta, provocando que los ocupantes cayeran al pavimento. El más lesionado fue el menor Juan Carlos, quien fue atendido en una ambulancia, donde se determinó que no era necesario trasladarlo a un hospital.

El joven fue señalado como probable responsable del accidente, por lo que tendrá que enfrentar el proceso ante el Ministerio Público especializado en materia de adolescentes.