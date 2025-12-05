Sale del penal, pero lo devuelven, pues tiene pendiente el delito de violencia familiar

Saltillo
/ 5 diciembre 2025
    A Óscar Fernando no le duró nada el gusto de verse libre, ya que ahora tendrá que comparecer por violencia familiar. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS
El “Güero Valero” volvió a las andadas y ahora tendrá que vérselas en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres

Óscar Fernando N. apenas había recuperado su libertad del penal y ya lo esperaban agentes estatales para trasladarlo al Centro de Justicia para y Empoderamiento para las Mujeres.

Es que al hombre, mejor conocido como “El Güero Valero tiene pendiente responder a una denuncia por violencia familiar.

Oscar estaba encerrado al ser acusado por robo, y según fuentes extraoficiales recuperó su libertad al establecer un acuerdo reparatorio con la parte acusadora.

Sin embargo, durante la tarde de este viernes, elementos de la Agencia de Investigación Criminal solicitaron su comparecencia en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

A bordo de un vehículo azul con cristales polarizados, sin logotipos de la Fiscalía ni de alguna corporación, fue llevado a dicha instancia.

“El Güero Valero” ha estado involucrado en diversos escándalos, relacionados con homicidios, venta de narcóticos y su papel como generador de violencia.

Asimismo, en su historial figura al menos un internamiento en un reclusorio de San Antonio, Texas.

Ahora tendrá que encarar el delito de violencia familiar en Saltillo.

