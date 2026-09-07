Saltillenses disfrutarán la final de Tiro con Arco; instalan gradas para más de mil 500 personas en la Plaza de Armas

Saltillo se encuentra listo para recibir esta semana la final de la Copa Mundial de Tiro con Arco 2026, competencia que reunirá a 32 atletas de 17 países y proyectará a la capital de Coahuila ante una audiencia internacional.

“La competencia más importante a nivel mundial de tiro con arco en este año 2026 se va a desarrollar en Saltillo, Coahuila”, afirmó el alcalde Javier Díaz González, quien destacó además la participación de cuatro coahuilenses que representarán a México.

Asimismo, resaltó la destacada presencia de talento local dentro del certamen nacional e internacional. “Nos da muchísimo gusto que en esta competencia vaya a ver cuatro coahuilenses que van a estar representando a México y estamos listos para poder tener la final de la Copa del Mundo”, manifestó el munícipe durante el encuentro con medios.