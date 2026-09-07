Saltillenses disfrutarán la final de Tiro con Arco; instalan gradas para más de mil 500 personas en la Plaza de Armas
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El alcalde Javier Díaz González destacó la presencia de cuatro atletas coahuilenses que representarán a México en la competencia internacional
Saltillo se encuentra listo para recibir esta semana la final de la Copa Mundial de Tiro con Arco 2026, competencia que reunirá a 32 atletas de 17 países y proyectará a la capital de Coahuila ante una audiencia internacional.
“La competencia más importante a nivel mundial de tiro con arco en este año 2026 se va a desarrollar en Saltillo, Coahuila”, afirmó el alcalde Javier Díaz González, quien destacó además la participación de cuatro coahuilenses que representarán a México.
Asimismo, resaltó la destacada presencia de talento local dentro del certamen nacional e internacional. “Nos da muchísimo gusto que en esta competencia vaya a ver cuatro coahuilenses que van a estar representando a México y estamos listos para poder tener la final de la Copa del Mundo”, manifestó el munícipe durante el encuentro con medios.
Respecto al impacto económico del evento, el edil proyectó un beneficio sustancial para los sectores comercial y de servicios de la capital. “Nosotros creemos que es una derrama por arriba de los 10 millones de pesos fácilmente”, estimó el presidente municipal, agregando que las gradas instaladas en la Plaza de Armas tendrán una capacidad superior a las 1,500 personas.
CIERRRES EN EL CENTRO
Ante el montaje de la infraestructura en el centro de la ciudad y la proximidad de las fiestas patrias, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementará cierres preventivos.
La ruta del transporte público que circula por la calle Hidalgo sufrirá una modificación en su trazado del 10 al 17 de septiembre.