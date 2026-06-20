Saltillenses rifan tres bicicletas, para recaudar dinero y poder darle mantenimiento a las ciclovías

La campaña de venta de boletos para respaldar el Boyatón ya está en marcha, invitando a la ciudadanía a sumarse a una iniciativa que busca impulsar una forma de transporte más segura, eficiente y amigable con el medio ambiente.

Con una aportación de 50 pesos por boleto, los participantes contribuyen directamente a la adquisición de una boya de protección vial y, al mismo tiempo, obtienen la oportunidad de participar en el sorteo de tres bicicletas, como parte de esta estrategia de recaudación en beneficio del proyecto. El sorteo se llevará a cabo el 18 de septiembre.