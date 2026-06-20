Saltillenses rifan tres bicicletas, para recaudar dinero y poder darle mantenimiento a las ciclovías

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Saltillo
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    Saltillenses rifan tres bicicletas, para recaudar dinero y poder darle mantenimiento a las ciclovías
    El costo del boleto es de 50 pesos; el primer lugar es una bicicleta Recumbente CruzBike modelo T50. CORTESÍA

El movimiento Boyatón invita a participar en el sorteo para la compra de boyas que delimitarán el espacio para ciclistas

La campaña de venta de boletos para respaldar el Boyatón ya está en marcha, invitando a la ciudadanía a sumarse a una iniciativa que busca impulsar una forma de transporte más segura, eficiente y amigable con el medio ambiente.

Con una aportación de 50 pesos por boleto, los participantes contribuyen directamente a la adquisición de una boya de protección vial y, al mismo tiempo, obtienen la oportunidad de participar en el sorteo de tres bicicletas, como parte de esta estrategia de recaudación en beneficio del proyecto. El sorteo se llevará a cabo el 18 de septiembre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ciudadanos-saltillenses-boyaton-rescatan-21-kilometros-de-ciclovias-de-saltillo-en-3-anos-de-titanico-trabajo-AG21364260

AVANZA LA RESPUESTA DE LA COMUNIDAD

Los organizadores informaron que la respuesta inicial ha sido positiva, al registrarse la venta de los primeros 64 boletos de un total de mil disponibles para la rifa.

$!Son mil los boletos que se venderán; apenas van 64 personas que han adquirido el suyo.
Son mil los boletos que se venderán; apenas van 64 personas que han adquirido el suyo. CORTESÍA

Asimismo, se dio a conocer la primera relación de personas participantes, al tiempo que se reiteró el agradecimiento a quienes han decidido apoyar una causa orientada a mejorar las condiciones para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte o recreación.

$!El segundo premio es una bicicleta Alubike rodada 26, con cuadro de aluminio.
El segundo premio es una bicicleta Alubike rodada 26, con cuadro de aluminio. CORTESÍA

UNA CONTRIBUCIÓN QUE IMPULSA CAMBIOS

El Boyatón tiene como propósito reunir recursos para instalar elementos de señalización y protección en la ciclovía que favorezcan una circulación más ordenada y segura para ciclistas, promoviendo una movilidad limpia e inteligente en la ciudad.

Los organizadores invitaron a más ciudadanos a integrarse a la iniciativa, destacando que cada boleto representa no solo una oportunidad de obtener alguno de los premios, sino también una aportación concreta para fortalecer la infraestructura destinada a la movilidad sustentable.

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