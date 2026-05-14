Titánica labor de ciudadanos en la rehabilitación de las ciclovías de Saltillo

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Saltillo
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    Titánica labor de ciudadanos en la rehabilitación de las ciclovías de Saltillo
    El movimiento Boyatón, una iniciativa ciudadana para instalar y rehabilitar boyas en las ciclovías, comenzó formalmente a finales de noviembre o principios de diciembre de 2023. ARCHIVO

Trazos intervenidos por voluntariado promueven movilidad sustentable y espacios seguros para quienes se trasladan en bicicleta

Saltillo avanza en la consolidación de alternativas de transporte limpio con la rehabilitación y acondicionamiento de la red de rutas ciclistas intervenidas por ciudadanos comprometidos con la movilidad activa y el bienestar urbano.

Luego un par de años el grupo de ciudadanos denominado “Equipo Boyatón”, dio a conocer el tamaño de su esfuerzo aplicado en la rehabilitación de las ciclovías de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/semanario/equipo-boyaton-la-cruzada-ciudadana-para-rescatar-las-olvidadas-ciclovias-PN14919701

De acuerdo con el esquema difundido, los trayectos identificados como R01 y R02, marcados en color azul, corresponden a rutas que han sido reacondicionadas, mientras que los tramos en verde representan nuevas intervenciones que fortalecen la conectividad ciclista en distintos puntos de la ciudad.

$!Las líneas verdes y moradas detallan los tramos rehabilitados por el grupo de saltillenses.
Las líneas verdes y moradas detallan los tramos rehabilitados por el grupo de saltillenses. CORTESÍA

El circuito abarca zonas clave de la capital coahuilense, conectando sectores como Saltillo 2000, el área del Tecnológico de Saltillo y corredores comerciales y habitacionales, lo que permite ampliar las opciones de traslado para usuarios de bicicleta.

CIUDADANÍA TOMA LA INICIATIVA POR UNA MOVILIDAD MÁS LIMPIA

El proyecto surge del esfuerzo de colectivos y personas lideradas por el académico y exrector de la UAdeC, Alejandro Dávila, que promueven el uso de medios de transporte no motorizados, con el objetivo de reducir la huella ambiental, mejorar la salud pública y fomentar una cultura vial más incluyente.

“¡Esto es voluntad!”, exclamó Dávila en reciente entrevista para VANGUARDIA.

Además de facilitar el desplazamiento diario, estas rutas buscan incentivar la actividad física y generar conciencia sobre la importancia de construir ciudades más sostenibles.

$!Las boyas colocadas han sido donadas por saltillenses.
Las boyas colocadas han sido donadas por saltillenses. ARCHIVO

RED EN CRECIMIENTO

Las intervenciones contemplan trabajos de limpieza, adecuación de trayectos y señalización básica, lo que permite que los recorridos sean más seguros y accesibles para la población.

“Cuando se quieren hacer las cosas, se hacen. Y lo vamos a hacer, con o sin presencia de la autoridad”, sentenció Dávila Flores, investigador y exrector de la Universidad Autónoma de Coahuila.

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