Saltillo: 57 gasolineras rebasan el acuerdo de regular a 24 pesos por litro; SHCP quita subsidio a roja

Datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), muestran que 57 de 106 estaciones de servicio ya comercializan el combustible regular por encima de ese precio, acordado a nivel nacional desde el gobierno federal con los empresarios gasolineros.

Más de la mitad de las gasolineras de Saltillo ya rebasan el acuerdo nacional de 24 pesos por litro en el precio del combustible regular.

Según la CRE, 25 permisionarios venden la verde a 24.49 por litro, 31 lo hacen a 24.69 y una Petro Seven ubicada en el bulevar Luis Donaldo Colosio la vende a 24.99, la más cara de la ciudad.

La cantidad de gasolineras en Saltillo que rebasan este acuerdo voluntario a nivel nacional aumentó en los últimos meses. VANGUARDIA documentó a mediados del pasado mes de marzo que solo seis de las 106 rebasaban los 24 pesos.

En contraparte, el precio más barato se ubicó en GRUPO GASOLINERO TRC, S.A. DE C.V. sobre los bulevares Presidente Cárdenas y Antonio Narro, que vende el litro de la verde a 23.49.

SHCP QUITA SUBSIDIO A LA ROJA

El incremento en gasolineras que venden la verde a más de 24 pesos se suma a un contexto en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bajará subsidios a la roja.

Desde el pasado viernes, El Economista publicó que la dependencia redujo los estímulos a la gasolina premium y al diésel.

El medio detalló que esta semana se pagará casi un peso más por gasolina regular, 96 centavos más por litro de gasolina premium y 43 centavos más por litro de diésel.