Saltillo: 57 gasolineras rebasan el acuerdo de regular a 24 pesos por litro; SHCP quita subsidio a roja

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    Saltillo: 57 gasolineras rebasan el acuerdo de regular a 24 pesos por litro; SHCP quita subsidio a roja
    De las 106 estaciones de servicio existentes en la ciudad, 57 rebasan el precio acordado a nivel nacional entre el Gobierno Federal y empresarios gasolineros. FRANCISCO MUÑÍZ

En marzo pasado, solo seis gasolineras estaban por encima del acuerdo voluntario de 24 pesos por litro

Más de la mitad de las gasolineras de Saltillo ya rebasan el acuerdo nacional de 24 pesos por litro en el precio del combustible regular.

Datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), muestran que 57 de 106 estaciones de servicio ya comercializan el combustible regular por encima de ese precio, acordado a nivel nacional desde el gobierno federal con los empresarios gasolineros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alinea-profeco-69-de-estaciones-a-acuerdo-de-diesel-gasolina-sigue-mas-cara-que-en-eu-EC21106121

Según la CRE, 25 permisionarios venden la verde a 24.49 por litro, 31 lo hacen a 24.69 y una Petro Seven ubicada en el bulevar Luis Donaldo Colosio la vende a 24.99, la más cara de la ciudad.

La cantidad de gasolineras en Saltillo que rebasan este acuerdo voluntario a nivel nacional aumentó en los últimos meses. VANGUARDIA documentó a mediados del pasado mes de marzo que solo seis de las 106 rebasaban los 24 pesos.

En contraparte, el precio más barato se ubicó en GRUPO GASOLINERO TRC, S.A. DE C.V. sobre los bulevares Presidente Cárdenas y Antonio Narro, que vende el litro de la verde a 23.49.

SHCP QUITA SUBSIDIO A LA ROJA

El incremento en gasolineras que venden la verde a más de 24 pesos se suma a un contexto en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bajará subsidios a la roja.

Desde el pasado viernes, El Economista publicó que la dependencia redujo los estímulos a la gasolina premium y al diésel.

El medio detalló que esta semana se pagará casi un peso más por gasolina regular, 96 centavos más por litro de gasolina premium y 43 centavos más por litro de diésel.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tiene-saltillo-la-gasolina-regular-mas-cara-del-pais-IE19599221

En Saltillo, la gasolina premium prácticamente se vende a 30 pesos por litro (29.99) en 61 gasolineras, es decir en el 58 por ciento del total.

En tanto que el diésel más caro se vende en 28 pesos por litro en distintas estaciones de servicio.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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