Alinea Profeco 69% de estaciones a acuerdo de diésel; gasolina sigue más cara que en EU

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México
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    Alinea Profeco 69% de estaciones a acuerdo de diésel; gasolina sigue más cara que en EU
    En México disminuyó el precio de la gasolina a 23.67 pesos por litro, aunque se mantiene por encima de EU, donde el litro equivale a 1.27 dólares frente a los 1.37 dólares del mercado mexicano. ESPECIAL

Gasolina regular baja a $23.67 en México, pero sigue siendo más cara que en EU; mientras que Profeco reporta avance en frenar precio del diésel

El precio promedio de la gasolina regular en México bajó a 23.67 pesos por litro; sin embargo, el combustible continúa siendo más caro que en Estados Unidos, donde el promedio equivale a 1.27 dólares por litro frente a los 1.37 dólares registrados en el país.

Al presentar el monitoreo semanal, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, destacó que, a pesar de esto, México se mantiene entre los cinco países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con los precios más competitivos en este rubro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-pide-al-embajador-de-eu-respetar-asuntos-internos-de-mexico-y-limitar-su-actuacion-GC21102765

De acuerdo con el comparativo de la dependencia, Japón, Colombia, Estados Unidos y Australia registran costos más bajos que México dentro del organismo. No obstante, Escalante aclaró en la conferencia mañanera que el mercado estadounidense presenta marcadas disparidades regionales.

“Queremos destacar el caso de California, donde el precio de la gasolina equivalente en dólares por litro es de 1.56” , señaló el funcionario para contrastar el promedio nacional, insistiendo en que el hidrocarburo se comercializa a “precios justos” frente a la mayoría de las economías desarrolladas.

¿Y EL DIESEL?

Por otro lado, la Profeco informó una nueva disminución en el precio promedio nacional del diésel, el cual pasó de 27.32 a 27.25 pesos por litro al cierre de mayo. Paralelamente, aumentó el número de estaciones de servicio que cumplen con el acuerdo de vender este combustible en 27 pesos o menos.

"Ya tenemos un 69.3 por ciento de las estaciones que están cumpliendo con el acuerdo. La semana pasada tuvimos un 63.54 por ciento; es decir, sí está incrementando" , detalló el procurador, quien estimó que en las próximas dos semanas el acatamiento podría rozar el 80 por ciento en todo el país.

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