Saltillo: abandonan sus parques 90% de vecinos; organización ciudadana, clave para mejorarlos

La organización de vecinos y autoridades locales para la mejora y el cuidado de los espacios públicos de Saltillo es una oportunidad que conviene mucho aprovechar. Se estima que 90 por ciento de los parques de la ciudad son “olvidados” por habitantes.

De acuerdo con José Ruiz Fernández, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), así como el espacio público configura un derecho para todas y todos respecto de su disfrute y uso, conlleva la responsabilidad implícita, también para todas y todos, de su cuidado.

“Si bien la procuración del espacio público es una obligación administrativa del gobierno local, no excluye la muy necesaria participación ciudadana. Finalmente, el espacio público debe ser la extensión natural del domicilio particular, aportando todo aquello que nuestras casas no pueden”, expresó el urbanista.

Agregó que la calidad del espacio público influye directamente en la calidad de vida de todas las personas, tanto de las que habitan el área circundante al espacio público como de aquellas que incidentalmente lo visitan o transitan por él.

En ese sentido, existen plazas públicas como la ubicada entre las calles Monte Real y Costa Real, en la colonia Valle Real del norte de Saltillo, donde existe la oportunidad de organización vecinal.

Alrededor del espacio público, que presenta árboles sin regar, basura y poca vegetación, existen diversos negocios con la oportunidad de hacerse cargo del área verde.

Entre ellos se encuentran el Club Nautilus, Integra Centro de Especialidades, Peau Neuve Dermaesthetic, Gymboree, SISU Schools, Brain Lab Saltillo, Carabela Taller, Cruasán Panadería, DJazz,

Otro ejemplo es el caso de Don Pancho, quien cuida de su plaza pública a sus 92 años en la colonia Panteones, historia publicada en VANGUARDIA recientemente.

El adulto mayor señala que aunque él se hace cargo de la poda y la recolección de basura, comúnmente los vecinos no cooperan con él en el cuidado de la Plaza Constitucionalista.

En un recorrido realizado por VANGUARDIA se evidenció que el espacio público no tiene los juegos infantiles en las mejores condiciones y tiene restos de comida, entre otro tipo de basura.

“Si todos fuéramos conscientes. Todos trajeran una tinita de agua, echarle a un arbolito, que hubiera esa conciencia porque es para todos”, dijo Don Pancho a inicios de este mes.

SE CONTEMPLA EN ‘ACTIVA TU PARQUE’

La participación activa de la ciudadanía en el cuidado de sus espacios públicos se contempla ya en el programa municipal ‘Activa Tu Parque’, mismo que fue aprobado por el cabildo de Saltillo este año.

Alberto Salinas de las Fuentes, director del Instituto Municipal de Planeación de Saltillo (Implan), explicó para VANGUARDIA que por medio del programa, se integren comités vecinales en conjunto con los centros comunitarios, la Contraloría municipal y otras dependencias como la Dirección de Desarrollo Social.

Señaló que en alrededor de 50 plazas públicas se ha detectado una participación activa de los vecinos su cuidado y mantenimiento. De las 552 plazas de acceso libre, el Programa Activa Tu Parque se centrará en 40, elegidas mediante factores demográficos, concentración de niños, niñas y adolescentes, así como grados de marginación.

Salinas agregó que en el programa ‘Activa tu Parque’ se formó un consejo ciudadano que va a vigilar que se hagan las reuniones y se formen los comités vecinales.

“La intención es que los comités no sólo vigilen la plaza en el tema de mantenimiento, sino que aparte se encarguen de que se lleven a cabo actividades culturales y deportivas, que allí estén integrados mucho con las direcciones tanto de Deporte como de Cultura y dando seguimiento a una agenda para que se le dé cumplimiento a las actividades ahí dentro de la plaza con una cierta periodicidad. A lo mejor que no pase por decir, un mes sin que haya alguna actividad de ese tipo”, agregó Salinas.

Declaró además que los comités vecinales serán determinados a su vez por el Consejo Ciudadano de Vive Tu Parque. El Consejo Ciudadano, de acuerdo a lo aprobado por el cabildo, por un presidente honorario que puede ser el alcalde y otro presidente que no tenga cargo en las administraciones municipal, estatal o federal.

También lo integrarán un secretario técnico con voz pero sin voto y 18 vocales, ocho de distintas dependencias municipales y 10 de distintos sectores académicos, empresariales y vecinales.