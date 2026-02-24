Saltillo: abre Municipio canal con negocios locales para evitar sanciones de la FIFA

El Gobierno Municipal de Saltillo abrió un canal de comunicación y asesoría dirigido a los negocios locales con el objetivo de prevenir sanciones económicas por el uso indebido de marcas relacionadas con el mundial de fútbol de 2026.

Lydia María González, titular de la Dirección de Turismo Municipal, explicó a VANGUARDIA que existen restricciones estrictas sobre la utilización de imágenes, logotipos o nombres que pertenecen a la FIFA y que no pueden ser usados en publicidad.

“Es muy importante aclarar que no está permitido utilizar imágenes, logotipos o nombres relacionados con el mundial, como el logo de la FIFA, la Copa del Mundo, el trofeo, las mascotas, el balón oficial, ni palabras como ‘FIFA’, ‘Mundial’ o ‘Copa Mundial’”, señaló.

La funcionaria advirtió que las alusiones visuales o gráficas a estos elementos están prohibidas para los establecimientos que no cuenten con los derechos correspondientes, incluyendo cualquier diseño ligado a la competencia.

“Tampoco se puede utilizar el número 26, la copa o cualquier imagen o diseño que esté claramente ligado al mundial, ya sea publicidad impresa o digital”, expuso la directora de Turismo.

Respecto a las consecuencias legales y económicas, González detalló que las sanciones por el uso incorrecto de la propiedad intelectual del evento deportivo son severas y pueden alcanzar cifras muy altas.

“El uso indebido de estas marcas puede derivar en multas muy elevadas que van desde los 10 mil dólares hasta millones de dólares, incluso también la clausura del establecimiento”, afirmó.

La funcionaria comentó que ya se han realizado capacitaciones con la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) y con el sector hotelero para difundir estas medidas preventivas entre los prestadores de servicios.

Para que los negocios puedan sumarse a la festividad sin incurrir en faltas, la autoridad municipal sugirió el uso de términos genéricos que no violen los derechos de autor de la federación internacional.

“Lo que sí se puede hacer en sus negocios de manera creativa y segura es utilizando expresiones como ‘partido de futbol’, ‘noche de futbol’ o imágenes genéricas de pelotas que no tengan colores o logotipos ni diseños asociados a la FIFA”, señaló.

ASESORÍA DISPONIBLE PARA COMERCIOS

El Municipio puso a disposición de los comerciantes un servicio de consulta directa para revisar materiales publicitarios o resolver dudas específicas antes de que estos sean publicados o impresos.

“Que se comuniquen acá a Turismo con nosotros, conmigo, y nosotros los podemos apoyar”, comentó respecto a la posibilidad de evaluar los contenidos de los negocios.

Sobre los preparativos generales para el periodo de la competencia, la directora señaló que existe una coordinación estrecha con las autoridades estatales para la capacitación de los trabajadores del sector.

“Estamos ya trabajando en las capacitaciones en conjunto con el Estado, con el primer respondiente del sector turístico”, expuso González.

SALTILLO COMO CIUDAD ESTRATÉGICA

Lydia María González aclaró que, dentro del convenio firmado por el alcalde Javier Díaz González, Saltillo tiene una denominación específica que permite la promoción turística bajo ciertos lineamientos de comunicación.

“El convenio que firmó el alcalde lo manejamos como ciudad estratégica, no como subsede, nada de eso, sino como ciudad estratégica”, explicó.

Mencionó que en ese sentido la administración municipal está utilizando conceptos alternos para referirse al evento en sus campañas de difusión institucional y turística.

“Lo estamos manejando como ‘la máxima fiesta futbolera’ y con eso ya todo mundo lo relaciona”, expuso la funcionaria municipal.

La intención de estas medidas, según González, es que las áreas de marketing y diseño de las empresas locales cuenten con la información necesaria para aprovechar el flujo de visitantes.

“La intención no es limitar, sino cuidar a nuestros negocios locales para que todos podamos aprovechar este gran momento turístico sin contratiempo”, afirmó.

La funcionaria destacó que Saltillo se ha vuelto un punto de interés para los visitantes debido a diversos factores competitivos, entre ellos la infraestructura y la seguridad.

“Mucha gente nos está volteando a ver a Saltillo. Porque nuestros precios no se comparan con Monterrey número uno. Algo también muy importante es ya también lo del aeropuerto y también la cuestión de la seguridad que tenemos aquí en Coahuila y en Saltillo”, señaló.

Finalmente, reiteró que la capital del estado mantiene indicadores positivos que la posicionan como un destino viable para quienes asistan a los encuentros deportivos en la región noreste.