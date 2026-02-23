Saltillo: reconfiguran ruta 2A tras salida de operación; Roma cubrirá parte del servicio

La ruta 2A dejó de operar en Saltillo tras una caída sostenida en la demanda, por lo que el municipio trabaja en reconfigurar el servicio para mantener la cobertura en los sectores oriente y poniente de la ciudad, donde miles de usuarios dependen del transporte público para trasladarse al trabajo y al centro.

El titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Víctor de la Rosa, confirmó que el servicio se suspendió el fin de semana luego de que los concesionarios ya no pudieron sostener la operación de la ruta, considerada una de las más largas del sistema.

TE PUEDE INTERESAR: SICT instalará Mesas de Atención Social en Coahuila por Tren Saltillo - Monterrey

“La 2A tiene una particularidad: es una de las rutas más largas de la ciudad porque cubre oriente y poniente, con interconexión en el centro. Con el paso de los meses los concesionarios manifestaban que no tenían capacidad para sostenerla y este fin de semana simplemente desistieron y dejó de operar”, informó.

ROMA CUBRIRÁ PARTE DEL RECORRIDO

Ante la suspensión, el IMMUS acordó con concesionarios de otras rutas cubrir de manera inmediata la parte poniente del recorrido a través de la ruta Roma, que enlazará con el centro en un nuevo esquema de trayecto.

“Encontramos una conexión rápida con la ruta Roma, que es una de las que mejor operación tiene. No es exactamente el mismo rotero, pero enlazamos desde el poniente norte hacia el periférico y de ahí al derrotero normal de Roma para llegar al centro”, dijo.

Para la zona oriente, donde se concentra la mayor demanda, el municipio mantiene negociaciones con otras rutas cercanas para cubrir sectores como Oceanía, Saltillo 400 y el corredor de Musa, con el objetivo de garantizar servicio en los próximos días.

BAJA DEMANDA LLEVÓ A SU SALIDA

La ruta 2A operaba en sus últimas semanas con solo 14 unidades y un promedio aproximado de 2 mil usuarios. “Tenía algo así como 2 mil pasajes semanales, ya estaba en un punto bastante crítico”, afirmó De la Rosa.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo abre convocatoria 2026 para ingresar a la Academia de Bomberos Voluntarios

El funcionario señaló que los concesionarios solicitaron apoyo para la liquidación de la empresa y que el municipio ya trabaja en los procesos jurídicos correspondientes, al tiempo que se reorganiza la operación del servicio con los mismos transportistas que aún cuentan con unidades.

SIN TRASLAPE CON ‘AQUÍ VAMOS’

Sobre los señalamientos de que el sistema gratuito “Aquí Vamos” afectó la operación de la ruta, el titular del IMMUS indicó que el municipio no identifica un traslape directo en los recorridos hacia el centro.

“Nosotros no tenemos coincidencia con la ruta en el trayecto hacia el centro; el punto donde puede darse una influencia es en Presidente Cárdenas y en Coss. Para nosotros no es un factor determinante, aunque los concesionarios sí lo han planteado así”, comentó.

MÁS RUTAS EN RIESGO

El IMMUS reconoció que la 2A no es el único caso y que existen otras rutas en condiciones similares, debido a la caída en la demanda y los costos de operación.

“Tenemos muy claro qué rutas están en una situación crítica porque vemos los aforos y el comportamiento del recaudo electrónico. Hay rutas que a las seis de la tarde dejan de circular y eso es evidente que tienen una dificultad operativa seria”, advirtió.

De la Rosa señaló que el rediseño del sistema de transporte busca justamente evitar que más rutas lleguen a este punto, mediante la reconfiguración de recorridos y la reducción de costos operativos.

Mientras se concreta el nuevo esquema, el municipio trabaja para que en los próximos días la población del oriente y poniente de la ciudad cuente con alternativas de transporte que sustituyan la operación de la ruta 2A.