Saltillo: abre Universidad Iberoamericana maestría en urbanismo, única en la ciudad

José Ruiz Fernández, coordinador del posgrado en Urbanismo en la Universidad Iberoamericana, señaló que la movilidad, la vivienda, el espacio público y la densificación urbana son temas que exigen respuestas especializadas.

La Universidad Iberoamericana en Saltillo abrió la Maestría en Urbanismo y Gestión de las Ciudades, un posgrado surgido ante la necesidad de atender los retos emergentes que enfrentan las ciudades mexicanas y las ciudades medias.

“La movilidad, la vivienda, el espacio público y la consolidación y densificación de las zonas urbanas son solo algunos de los temas que exigen respuestas cada vez más especializadas, una tarea que recae en quienes planean, construyen, gestionan y administran las ciudades”, afirmó.

Ruiz Fernández expuso que el posgrado está diseñado para el perfil de profesionales que laboran en institutos de planeación, dependencias de desarrollo urbano y obras públicas, así como en áreas de ordenamiento territorial.

De igual forma, el coordinador indicó que se contempla a quienes se dedican al desarrollo de vivienda, proyectos urbanos y gestión de sistemas de movilidad, funciones que comparten la exigencia de contar con información actualizada acorde a las tendencias internacionales.

ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO Y DERECHOS HUMANOS

Ruiz Fernández detalló que el programa se enfoca en las ciudades medias debido a que son las que presentan los retos más significativos en materia urbana, sin sufrir aún las problemáticas de las grandes metrópolis.

Dado que el urbanismo es una disciplina de carácter multidisciplinario, el perfil de ingreso abarca profesionales de la arquitectura, ingeniería civil, derecho, psicología, sociología y economía, entre otras áreas.

“El programa está alineado con las tendencias internacionales y las agendas globales, como la Agenda Urbana Hábitat III, la Agenda 2030 y el Pacto para el Futuro, y es congruente con el marco jurídico nacional y local”, expuso.

Asimismo, explicó que el programa fue diseñado bajo una perspectiva humanista congruente con la filosofía de la Universidad Iberoamericana, la cual reconoce la trascendencia de la dignidad humana en las decisiones urbanas.

“Desde esa convicción, el posgrado coloca en el centro los derechos que convergen en las ciudades, como el derecho a la ciudad, a la vivienda y al agua, y presta atención especial a la perspectiva de género y a las poblaciones que suelen quedar al margen de la planeación: las personas con discapacidad, las infancias y las personas adultas mayores”, señaló.

DIPLOMADO INMERSIVO EN AUSTIN TEXAS

Respecto a la modalidad de estudio, se dio a conocer que el programa puede cursarse tanto de manera presencial como en línea, con sesiones concentradas en fin de semana para brindar una inversión de tiempo más cómoda y flexible a los estudiantes.

Además, el diseño del posgrado incorpora un diplomado inmersivo de una semana de duración, consistente en un viaje a Austin con experiencias destacadas del nuevo urbanismo.

Durante esta estancia, los alumnos conversarán directamente con las personas que participaron en la materialización de dichos proyectos para conocer de primera mano cómo se gestaron, qué retos enfrentaron, qué logros obtuvieron y cómo se consolidaron con el tiempo.

“La primera experiencia será en la ciudad de Austin, Texas. Este diplomado es optativo y cubre los créditos de una de las materias del posgrado”, comentó el coordinador.

DESARROLLAN PROYECTO EJECUTABLE EN SEMINARIO

Ruiz Fernández destacó que la columna vertebral de la formación es el Seminario de Proyectos de Ciudad, asignatura que se imparte a lo largo de los cuatro semestres del posgrado.

En este espacio, cada semestre cierra con una etapa donde el estudiante diseña un proyecto propio a partir de su visión, área de trabajo y el enfoque seleccionado para estudiar la maestría.

“Así, se termina el posgrado no sólo con un título académico, sino un proyecto real y ejecutable que integra los aprendizajes de todo el posgrado”, afirmó.