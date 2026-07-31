Saltillo abrirá mesas de trabajo para integrar nuevo Reglamento de Movilidad; convocarán a motociclistas y especialistas

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    Saltillo abrirá mesas de trabajo para integrar nuevo Reglamento de Movilidad; convocarán a motociclistas y especialistas
    Serán convocados colectivos relacionados con la movilidad, como motociclistas y ciclistas, informó la autoridad municipal.

Actualmente, dependencias municipales trabajan en la integración de un anteproyecto del reglamento

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que se realizarán mesas de trabajo con clubes de motociclistas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la elaboración del nuevo Reglamento de Movilidad, con el objetivo de incorporar distintas opiniones y generar un marco normativo que atienda las necesidades de la población.

Actualmente, diversas dependencias municipales trabajan en la conformación de un anteproyecto del reglamento y, una vez concluido este proceso, se dará paso a reuniones de análisis y participación ciudadana para presentar la propuesta, recibir comentarios y construir acuerdos en conjunto.

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El Ayuntamiento señaló que serán convocadas organizaciones relacionadas con la movilidad, entre ellas clubes de motociclistas, ciclistas y otros colectivos interesados en aportar propuestas para mejorar las condiciones de tránsito en la ciudad.

Durante estas mesas de trabajo se revisarán los aspectos que requieren mayor atención, así como los posibles ajustes al reglamento, priorizando la seguridad vial, el orden en las calles y el bienestar común de peatones, automovilistas, motociclistas y demás usuarios de la vía pública.

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El Gobierno Municipal destacó que la elaboración del nuevo Reglamento de Movilidad busca contar con una normativa construida mediante el diálogo y la participación de distintos sectores de la sociedad.

Una vez que concluya el proceso de análisis y se alcance un acuerdo sobre el contenido del reglamento, este será turnado a la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito para su revisión y, posteriormente, presentado ante el Cabildo de Saltillo para su discusión y eventual aprobación.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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