Saltillo abrirá mesas de trabajo para integrar nuevo Reglamento de Movilidad; convocarán a motociclistas y especialistas

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que se realizarán mesas de trabajo con clubes de motociclistas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la elaboración del nuevo Reglamento de Movilidad, con el objetivo de incorporar distintas opiniones y generar un marco normativo que atienda las necesidades de la población. Actualmente, diversas dependencias municipales trabajan en la conformación de un anteproyecto del reglamento y, una vez concluido este proceso, se dará paso a reuniones de análisis y participación ciudadana para presentar la propuesta, recibir comentarios y construir acuerdos en conjunto.

El Ayuntamiento señaló que serán convocadas organizaciones relacionadas con la movilidad, entre ellas clubes de motociclistas, ciclistas y otros colectivos interesados en aportar propuestas para mejorar las condiciones de tránsito en la ciudad. Durante estas mesas de trabajo se revisarán los aspectos que requieren mayor atención, así como los posibles ajustes al reglamento, priorizando la seguridad vial, el orden en las calles y el bienestar común de peatones, automovilistas, motociclistas y demás usuarios de la vía pública.

El Gobierno Municipal destacó que la elaboración del nuevo Reglamento de Movilidad busca contar con una normativa construida mediante el diálogo y la participación de distintos sectores de la sociedad. Una vez que concluya el proceso de análisis y se alcance un acuerdo sobre el contenido del reglamento, este será turnado a la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito para su revisión y, posteriormente, presentado ante el Cabildo de Saltillo para su discusión y eventual aprobación.

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