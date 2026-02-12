Saltillo: aceite en el pavimento desata choque múltiple en Vito Alessio Robles

Saltillo
/ 12 febrero 2026
    Saltillo: aceite en el pavimento desata choque múltiple en Vito Alessio Robles
    Autoridades tomaron conocimiento del accidente Ulises Martínez

Personal de Bomberos aplicó material absorbente sobre la carpeta asfáltica para reducir el riesgo, mientras Tránsito Municipal cerró un carril para facilitar las maniobras

La mañana de este jueves, aceite derramado sobre el pavimento provocó un percance en el que cinco vehículos se vieron afectados, además de generar afectaciones a la circulación en el bulevar Vito Alessio Robles, en Saltillo.

Minutos después de las 07:00 horas, el conductor de una motocicleta se incorporó a la vialidad desde el periférico Luis Echeverría con dirección hacia Nazario Ortiz Garza; sin embargo, su unidad derrapó al pasar sobre el líquido que se encontraba en la carpeta asfáltica.

TE PUEDE INTERESAR: Derriba luminaria tras quedarse dormido al oriente de Saltillo

$!Saltillo: aceite en el pavimento desata choque múltiple en Vito Alessio Robles

El motociclista cayó y quedó tendido sobre el pavimento. Al percatarse de la situación, el conductor de un tractocamión intentó frenar para evitar atropellarlo, pero perdió el control debido a lo resbaladizo del camino.

El tractocamión se impactó contra el muro del puente vehicular y, tras el choque, tres automóviles que circulaban por la zona colisionaron entre sí al no poder detenerse a tiempo.

$!Saltillo: aceite en el pavimento desata choque múltiple en Vito Alessio Robles

A pesar de los daños materiales en las unidades involucradas, no se reportaron personas con lesiones de gravedad. Paramédicos acudieron al sitio para valorar a los conductores.

Elementos de Tránsito Municipal cerraron el carril afectado para facilitar las maniobras, mientras personal de Bomberos esparció material absorbente sobre el aceite derramado con el fin de reducir el riesgo de otro accidente.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

