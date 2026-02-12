$!Saltillo: aceite en el pavimento desata choque múltiple en Vito Alessio Robles

La mañana de este jueves, aceite derramado sobre el pavimento provocó un percance en el que cinco vehículos se vieron afectados, además de generar afectaciones a la circulación en el bulevar Vito Alessio Robles, en Saltillo.

Minutos después de las 07:00 horas, el conductor de una motocicleta se incorporó a la vialidad desde el periférico Luis Echeverría con dirección hacia Nazario Ortiz Garza; sin embargo, su unidad derrapó al pasar sobre el líquido que se encontraba en la carpeta asfáltica.

