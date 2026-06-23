Saltillo: ‘Activa tu Parque’ transforma espacio deportivo en beneficio de familias de la colonia Morelos

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    Saltillo: ‘Activa tu Parque’ transforma espacio deportivo en beneficio de familias de la colonia Morelos
    El proyecto incluye una cancha de fútbol siete y una plaza pública renovada para actividades recreativas. CORTESÍA

La obra forma parte del programa municipal “Activa tu Parque” para recuperar espacios públicos

Con el objetivo de impulsar la práctica deportiva, la convivencia familiar y recuperar espacios públicos para beneficio de la ciudadanía, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, inauguró la rehabilitación integral de una cancha de fútbol siete y una plaza pública en el fraccionamiento Morelos, como parte del programa “Activa tu Parque”.

El presidente municipal destacó que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se mantiene el trabajo coordinado para rescatar áreas de convivencia que representan beneficios directos para las familias saltillenses.

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“Estamos convencidos de que a través del deporte, la cultura y la recreación fortalecemos el tejido familiar y con ello tendremos una mejor comunidad; por eso seguiremos trabajando de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para hacer de Saltillo cada vez una mejor ciudad”, afirmó.

Díaz González invitó a las y los vecinos del sector a utilizar y cuidar este espacio, al señalar que la rehabilitación fue realizada para que las familias cuenten con instalaciones dignas y en mejores condiciones.

El director de Infraestructura y Obra Pública del Municipio, Antonio Nerio Maltos, informó que en este proyecto se realizó una inversión cercana a los 600 mil pesos, con beneficio directo para alrededor de 5 mil habitantes de la zona.

Detalló que en la cancha de fútbol siete se instaló nueva malla ciclónica y pasto sintético sobre una superficie de 390 metros cuadrados, además de trabajos de pintura y rehabilitación de luminarias para permitir actividades durante la noche.

En la plaza pública anexa se rehabilitaron banquetas y bancas de descanso, se aplicó pintura general, se realizó un mural, así como trabajos de jardinería y limpieza para mejorar la imagen del espacio.

“Con obras como esta, con el impulso del alcalde Javier Díaz González, seguimos trabajando por amor a Saltillo”, señaló Nerio Maltos.

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En representación de los habitantes del fraccionamiento Morelos, Alma Ramos Pineda agradeció al alcalde por cumplir el compromiso de mejorar este espacio público y convertirlo en un lugar digno para las familias.

“Por eso le reconocemos que sea un Alcalde de palabra, de los que andan en territorio y que sí le entran al quite con lo que la gente les pide. Nos queda claro que cuando se trabaja en equipo las cosas salen mucho mejor”, expresó.

$!En la cancha se instaló pasto sintético, nueva malla ciclónica, pintura y se rehabilitaron luminarias para uso nocturno.
En la cancha se instaló pasto sintético, nueva malla ciclónica, pintura y se rehabilitaron luminarias para uso nocturno. CORTESÍA

Durante la inauguración estuvieron presentes el regidor Eduardo Morelos Jiménez; el director del Instituto Municipal de Planeación, Alberto Salinas de las Fuentes; la coordinadora de sector, Socorro Guevara Garza; integrantes del Cabildo, funcionarios municipales y vecinos del sector.

Con esta obra, el Gobierno Municipal busca fortalecer la recuperación de espacios públicos y promover actividades que contribuyan a mejorar la convivencia y calidad de vida de las familias saltillenses.

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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