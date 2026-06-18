Saltillo vive una jornada de música, poesía y cultura urbana en el FINA 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Saltillo vive una jornada de música, poesía y cultura urbana en el FINA 2026
    El Festival Internacional de las Artes Saltillo 2026 continúa fortaleciendo el acceso a la cultura mediante una programación que reúne música, literatura, arte urbano y actividades familiares en distintos espacios de la ciudad. CORTESÍA

Con conciertos, spoken word y propuestas de rap e hip hop, el Festival Internacional de las Artes Saltillo 2026 continúa este miércoles con actividades gratuitas para toda la familia en distintos espacios culturales de la ciudad

El Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026 mantiene su intensa agenda cultural este miércoles con una serie de actividades que combinan música, literatura y expresiones de la cultura urbana, como parte de la celebración por el 449 aniversario de la fundación de Saltillo.

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las familias saltillenses a participar en las distintas actividades programadas para esta jornada, las cuales se desarrollarán en espacios públicos y recintos culturales con acceso para públicos de todas las edades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/literatura-danza-y-jazz-protagonizan-nueva-jornada-del-fina-2026-en-saltillo-IA21470008

Las actividades iniciarán a las 18:00 horas con el Concierto de Clausura de los alumnos de Ensambles Instrumentales del Centro de Estudios Musicales de la Universidad Autónoma de Coahuila, quienes ofrecerán una muestra del trabajo artístico desarrollado durante su formación.

$!Integrantes de los Ensambles Instrumentales de la Universidad Autónoma de Coahuila ofrecerán el concierto de clausura de su ciclo académico como parte de las actividades culturales de la FINA 2026.
Integrantes de los Ensambles Instrumentales de la Universidad Autónoma de Coahuila ofrecerán el concierto de clausura de su ciclo académico como parte de las actividades culturales de la FINA 2026. CORTESÍA

De manera simultánea, la Plaza de Armas será escenario de “Flow del Desierto”, propuesta encabezada por Griffin Mane, que combina música e inspiración tomada de fábulas, cuentos y leyendas para acercar al público a nuevas expresiones creativas.

Más tarde, el ciclo “Flow del Desierto” continuará con la participación de Best Way 2 Die (BW2D), colectivo que integra géneros como hip hop, rap, trap y reguetón, consolidando una oferta enfocada en las manifestaciones contemporáneas de la música urbana.

Por su parte, el Centro Cultural Teatro García Carrillo albergará “Poesía en Voz Alta”, una exhibición de poesía performática y callejera presentada por un colectivo saltillense de spoken word, disciplina que combina literatura, interpretación y expresión escénica.

La jornada cerrará a las 20:00 horas en la Plaza de Armas con la presentación de Proof, Trafikante de Almas y Bizor, artistas reconocidos dentro de la escena urbana mexicana que ofrecerán un espectáculo donde convergen el rap, el hip hop y el arte visual.

El alcalde Javier Díaz González destacó que el FINA 2026 continúa consolidándose como un espacio de encuentro para las familias, al ofrecer actividades diversas que fomentan la convivencia y amplían el acceso de la población a la cultura.

$!Con una programación gratuita y distribuida en distintos espacios públicos, la FINA 2026 busca acercar el arte y la cultura a las familias saltillenses durante los festejos por el 449 aniversario de la ciudad.
Con una programación gratuita y distribuida en distintos espacios públicos, la FINA 2026 busca acercar el arte y la cultura a las familias saltillenses durante los festejos por el 449 aniversario de la ciudad. CORTESÍA

“El FINA refleja la diversidad cultural que distingue a Saltillo. Queremos que las familias continúen disfrutando de esta programación y que nuestros espacios públicos sigan siendo puntos de encuentro a través del arte y la cultura”, expresó el Presidente Municipal.

$!La Plaza de Armas es uno de los principales escenarios de la jornada cultural del FINA 2026, con presentaciones de música urbana, rap e hip hop dirigidas a públicos de todas las edades.
La Plaza de Armas es uno de los principales escenarios de la jornada cultural del FINA 2026, con presentaciones de música urbana, rap e hip hop dirigidas a públicos de todas las edades. CORTESÍA

Las actividades del festival continuarán durante las próximas semanas con nuevas presentaciones artísticas y culturales en diferentes puntos de la ciudad. La cartelera completa puede consultarse a través de las plataformas digitales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arte
Festivales

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

Selección de los editores
Duras declaraciones de Trump

Duras declaraciones de Trump
true

¿Dónde está Rocha Moya?
La Presidenta señaló que ya le ha hecho saber a Trump que en México se combate al crimen y hay soberanía.

Trump no está bien informado de situación en México: Claudia Sheinbaum
FGJEM vinculó a proceso a Francisco Iván ‘N’ por el feminicidio de Miriam ‘N’, estudiante de la UAEMéx, ocurrido en Chimalhuacán tras una discusión en su domicilio.

Vinculan a proceso a Francisco Iván “N” por el feminicidio de Miriam, estudiante de UAEMéx; era su expareja
Los derechohabientes que se registraron en los meses de abril y mayo a la Pensión Adultos Mayores y Pensión Mujeres Bienestar recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar del 15 al 21 de junio.

Si te registraste en abril-mayo para Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, ya podrás recoger tu tarjeta
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas, lluvias intensas, y fuertes vientos a estos estados
Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza y Steff Loaiza, habría fallecido tras permanecer hospitalizada durante meses en Mazatlán, Sinaloa. La familia aún no confirma oficialmente la noticia.

Fallece la mamá de Kimberly Loaiza, tras enfrentar crisis de salud durante meses
El encuentro entre Sudáfrica y Chequia tomó distintos ritmos a lo largo del juego.

Sudáfrica rescata empate ante Chequia y aprieta el Grupo A del Mundial 2026