Saltillo vive una jornada de música, poesía y cultura urbana en el FINA 2026

El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las familias saltillenses a participar en las distintas actividades programadas para esta jornada, las cuales se desarrollarán en espacios públicos y recintos culturales con acceso para públicos de todas las edades.

El Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026 mantiene su intensa agenda cultural este miércoles con una serie de actividades que combinan música, literatura y expresiones de la cultura urbana, como parte de la celebración por el 449 aniversario de la fundación de Saltillo.

Las actividades iniciarán a las 18:00 horas con el Concierto de Clausura de los alumnos de Ensambles Instrumentales del Centro de Estudios Musicales de la Universidad Autónoma de Coahuila, quienes ofrecerán una muestra del trabajo artístico desarrollado durante su formación.

De manera simultánea, la Plaza de Armas será escenario de “Flow del Desierto”, propuesta encabezada por Griffin Mane, que combina música e inspiración tomada de fábulas, cuentos y leyendas para acercar al público a nuevas expresiones creativas.

Más tarde, el ciclo “Flow del Desierto” continuará con la participación de Best Way 2 Die (BW2D), colectivo que integra géneros como hip hop, rap, trap y reguetón, consolidando una oferta enfocada en las manifestaciones contemporáneas de la música urbana.

Por su parte, el Centro Cultural Teatro García Carrillo albergará “Poesía en Voz Alta”, una exhibición de poesía performática y callejera presentada por un colectivo saltillense de spoken word, disciplina que combina literatura, interpretación y expresión escénica.

La jornada cerrará a las 20:00 horas en la Plaza de Armas con la presentación de Proof, Trafikante de Almas y Bizor, artistas reconocidos dentro de la escena urbana mexicana que ofrecerán un espectáculo donde convergen el rap, el hip hop y el arte visual.

El alcalde Javier Díaz González destacó que el FINA 2026 continúa consolidándose como un espacio de encuentro para las familias, al ofrecer actividades diversas que fomentan la convivencia y amplían el acceso de la población a la cultura.