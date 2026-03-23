Saltillo: agiliza plataforma digital trámites para notarios

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Saltillo
/ 23 marzo 2026
    Saltillo: agiliza plataforma digital trámites para notarios
    El objetivo de esta herramienta es modernizar y agilizar los servicios públicos municipales.

Con esta herramienta se puede activar la alerta catastral sin acudir a oficinas

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, puso a disposición de la ciudadanía la plataforma digital “Saltillo Digital”, una herramienta que permite administrar propiedades y realizar diversos trámites desde una sola cuenta, sin necesidad de acudir a oficinas.

A través del sitio oficial, los usuarios pueden agregar claves catastrales, descargar recibos, pagar el impuesto predial y activar la alerta catastral, todo de manera rápida y segura en línea.

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Para acceder a estos servicios, las y los ciudadanos deben registrarse proporcionando datos básicos como nombre completo, número de celular, correo electrónico, RFC y, de manera opcional, la CURP. Una vez completado el registro, la plataforma ofrece acceso gratuito a todas sus funciones.

Asimismo, se informó que el municipio cuenta con la plataforma “Saltillo Fácil”, un portal moderno que permite tanto a notarios como a la población en general realizar trámites y pagos en línea de forma segura.

Entre los servicios disponibles se encuentran gestiones en dependencias como Desarrollo Urbano, Ecología, Contraloría, Protección Civil y Catastro, además del pago del predial, lo que contribuye a agilizar procesos y reducir tiempos de espera.

Como complemento, el Gobierno Municipal habilitó un asistente virtual a través de WhatsApp en el número 844-160-08-08, mediante el cual los usuarios pueden efectuar pagos del predial, recibir orientación y acceder a distintos servicios desde sus dispositivos móviles.

Con estas acciones, la administración municipal busca modernizar la atención ciudadana, facilitando el acceso a trámites y promoviendo el uso de herramientas digitales para hacer más eficientes los servicios públicos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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