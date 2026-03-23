Saltillo: Fortalecen bienestar estudiantil en la Facultad de Odontología de la UAdeC

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Saltillo
/ 23 marzo 2026
    Saltillo: Fortalecen bienestar estudiantil en la Facultad de Odontología de la UAdeC
    Especialistas compartieron herramientas para fortalecer el autocuidado y la atención oportuna en salud mental. CORTESÍA

Jornadas formativas impulsan autocuidado, detección oportuna y orientación especializada entre comunidad académica

Con un enfoque integral orientado al desarrollo personal y académico, la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila fue sede de una serie de acciones impulsadas por el Programa Institucional de Tutorías, dirigidas a la prevención de conductas de riesgo y al fortalecimiento del equilibrio emocional de su comunidad.

Las actividades, coordinadas por la Subdirección de Superación Académica, beneficiaron a más de 250 estudiantes mediante espacios formativos diseñados para promover hábitos saludables, así como mecanismos de atención y acompañamiento.

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CAPACITACIÓN DOCENTE Y FORMACIÓN PREVENTIVA

La responsable del programa, Verónica Nieto Camacho, explicó que estas iniciativas buscan consolidar entornos educativos más sensibles y preparados para atender las necesidades actuales del alumnado.

Como parte de la estrategia, desde enero se desarrolló la capacitación presencial “Tutoría con calidez”, impartida por la especialista en psicología clínica Valería Amitaí Martínez González, dirigida a 14 tutores de la Facultad, con el propósito de fortalecer sus herramientas de acompañamiento académico y emocional.

Posteriormente, durante febrero y marzo, se llevó a cabo el ciclo de conferencias “La realidad de las adicciones”, en colaboración con la asociación civil Cristo Vive, con un enfoque testimonial orientado a estudiantes de primero a sexto semestre, brindando información clave para la prevención y detección de conductas de riesgo.

$!Estudiantes de Odontología participaron en conferencias orientadas a la prevención de adicciones y cuidado emocional.
Estudiantes de Odontología participaron en conferencias orientadas a la prevención de adicciones y cuidado emocional. CORTESÍA

ESTRATEGIAS DINÁMICAS PARA ATENCIÓN EMOCIONAL

Como cierre de estas actividades, en el Aula Magna “José María Fraustro Siller” se impartió la conferencia “¿QP2 con tu salud mental?”, a cargo de los conferencistas Fernando Recio y Diego Mandujano, quienes, a través de una narrativa dinámica, abordaron la importancia del autocuidado, la identificación de señales de alerta y la necesidad de solicitar apoyo oportuno.

Estas acciones buscan no solo sensibilizar, sino también generar canales efectivos de orientación y canalización para quienes requieran atención especializada.

Por su parte, la directora de la Facultad, Shaila Esquivel, reconoció la relevancia de este tipo de intervenciones, al señalar que contribuyen a fortalecer una comunidad académica más consciente, empática y comprometida con su bienestar integral.

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