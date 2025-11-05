Saltillo: Alcalde Javier Díaz entrega rehabilitación de cancha en la colonia Nazario S. Ortiz Garza

Por segundo día consecutivo, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la entrega de obras de rehabilitación de áreas deportivas dentro del programa “Activa tu Parque”, esta vez en la cancha de usos múltiples de la colonia Nazario S. Ortiz Garza, al poniente de la ciudad.

Durante el evento, Díaz González cortó el listón inaugural y destacó que estas acciones son posibles gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la iniciativa privada, quienes se suman para mejorar estos espacios y devolverles vida.

“Así vamos a seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, con la iniciativa privada y con las y los vecinos de los diferentes sectores de Saltillo, en proyectos que hagan comunidad y mejoren la calidad de vida de la gente”, afirmó el Alcalde.

El edil recordó que el martes pasado se entregó la rehabilitación de la cancha de fútbol del parque Carlos R. González, al sur de Saltillo, y que en esta ocasión corresponde al área de usos múltiples de la colonia Nazario S. Ortiz Garza.