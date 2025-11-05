Saltillo: Alcalde Javier Díaz entrega rehabilitación de cancha en la colonia Nazario S. Ortiz Garza

    Saltillo: Alcalde Javier Díaz entrega rehabilitación de cancha en la colonia Nazario S. Ortiz Garza
    Es la segunda entrega consecutiva; el martes se rehabilitó la cancha de fútbol del parque Carlos R. González. FOTO: CORTESÍA

La obra forma parte del programa ‘Activa tu Parque’, que busca rehabilitar espacios deportivos en la ciudad

Por segundo día consecutivo, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la entrega de obras de rehabilitación de áreas deportivas dentro del programa “Activa tu Parque”, esta vez en la cancha de usos múltiples de la colonia Nazario S. Ortiz Garza, al poniente de la ciudad.

Durante el evento, Díaz González cortó el listón inaugural y destacó que estas acciones son posibles gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la iniciativa privada, quienes se suman para mejorar estos espacios y devolverles vida.

“Así vamos a seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, con la iniciativa privada y con las y los vecinos de los diferentes sectores de Saltillo, en proyectos que hagan comunidad y mejoren la calidad de vida de la gente”, afirmó el Alcalde.

El edil recordó que el martes pasado se entregó la rehabilitación de la cancha de fútbol del parque Carlos R. González, al sur de Saltillo, y que en esta ocasión corresponde al área de usos múltiples de la colonia Nazario S. Ortiz Garza.

$!Los trabajos incluyeron superficie de cancha, porterías, tableros de básquetbol, luminarias, bancas, limpieza y reforestación.
Los trabajos incluyeron superficie de cancha, porterías, tableros de básquetbol, luminarias, bancas, limpieza y reforestación. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, mencionó que ya se concluyeron obras en la plaza Mirasierra Spurs, la plaza Skate Park Saltillo 2000, y las plazas de las colonias Roma y Benito Juárez, mientras que actualmente se encuentran en proceso las del parque Jesús Carranza, El Minero, Gustavo Espinoza Mireles y Abraham Curbelo.

Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, detalló que los trabajos incluyeron rehabilitación de la superficie de la cancha, instalación de porterías y tableros de básquetbol, colocación de luminarias y bancas de descanso, limpieza y reforestación.

“Activa tu Parque es uno de los programas insignia de esta administración municipal; vamos avanzando para acercar la cultura y el deporte a todos los rincones del municipio”, subrayó el director.

$!El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, inauguró la cancha de usos múltiples de la colonia Nazario S. Ortiz Garza.
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, inauguró la cancha de usos múltiples de la colonia Nazario S. Ortiz Garza. FOTO: CORTESÍA

En representación de los vecinos, Andrea Parra Martínez agradeció al alcalde por la obra, destacando que el espacio será aprovechado por la niñez y juventud de la colonia. “Este espacio representa un punto de encuentro para nuestra niñez y juventud; no solo es la mejora de la infraestructura, sino un lugar para hacer comunidad. Por eso lo cuidaremos y aprovecharemos”, afirmó.

Al evento asistieron también el regidor Eduardo Morelos Jiménez, el director del Instituto Estatal del Deporte, Antonio Cepeda Licón, el director del Instituto Municipal de Planeación, Alberto Salinas de las Fuentes, la vecina Guadalupe Olguín Romero, integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales, así como miembros del Comité Pro Plaza y del Consejo Ciudadano de Activa tu Parque.

Con estas acciones, el programa “Activa tu Parque” refuerza el compromiso del gobierno municipal de fomentar la cultura y el deporte, creando espacios seguros y funcionales que promuevan la convivencia comunitaria y mejoren la calidad de vida de los saltillenses.

