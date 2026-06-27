Saltillo alista recibimiento a Roberto Carlos en el FutFest

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo alista recibimiento a Roberto Carlos en el FutFest
    Roberto Carlos visitará Saltillo el próximo 2 de julio para convivir con aficionados en el FutFest 2026. ESPECIAL

El campeón del mundo con Brasil visitará el Biblioparque Norte el 2 de julio; el horario será anunciado próximamente

Roberto Carlos reiteró la invitación a la afición para acompañarlo durante su visita al FutFest Saltillo 2026, que se llevará a cabo el próximo jueves 2 de julio en el Biblioparque Norte.

A través de un video, el campeón del mundo con Brasil en el 2002 confirmó que estará presente en el festival, luego de que su visita fuera reprogramada por motivos de agenda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-revive-mundial-de-1986-con-libro-de-memoria-grafica-en-el-fina-2026-DM21693541

“Yo estaré con vosotros todos, ahí el día 2 de julio, nos vemos ahí en el FutFest Saltillo 2026 en el Biblioparque Norte”, expresó el exjugador brasileño, considerado una de las figuras más emblemáticas del balompié mundial.

La visita de Roberto Carlos es una de las actividades más esperadas del festival, al tratarse de uno de los laterales izquierdos más destacados en la historia del futbol.

$!El FutFest Saltillo 2026 anunció nueva fecha para la visita de Roberto Carlos al Biblioparque Norte.
El FutFest Saltillo 2026 anunció nueva fecha para la visita de Roberto Carlos al Biblioparque Norte. COFRTESÍA

Los organizadores informaron que en los próximos días darán a conocer el horario en que el astro brasileño arribará al Biblioparque Norte para convivir con la afición.

El FutFest Saltillo 2026 mantiene un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos a través de Ticket to Go. Los boletos también están disponibles en las sucursales de JR Sombreros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festivales
Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¡Fuerza Venezuela!

¡Fuerza Venezuela!
true

POLITICÓN: Con Miguel Riquelme, ¿vienen cambios en el gabinete de Torreón?
NosotrAs: Entre fucho, gays, funas y arte

NosotrAs: Entre fucho, gays, funas y arte

La atracción de inversiones para estados norteños sufriría en los años 2027, 2028 y 2029.

En vilo Coahuila y estados del norte por T-MEC; advierten expertos riesgo en inversiones
A nivel nacional, 59% de las demandas en materia laboral son por presuntos despidos injustificados.

¿Te suena? Coahuila, segundo estado con más conflictos laborales resueltos sin llegar a juicio
Fuentes cercanas al proyecto informan sobre el revés al disco y videos.

Coahuila: El Millonario Sinfónico se cancela tras escándalo con la OFDC
Decisión. La cartelera cultural y de entretenimiento del fin de semana incluye propuestas para públicos de todas las edades en distintos puntos de Saltillo.

¿Qué hacer en Saltillo? MUDE After Dark, actividades de la FINA, concierto de Brindis X Siempre y tributo a Disney Channel
true

Si nadie está al pendiente de mí ¿será porque nunca he mostrado esa necesidad o bien nunca he pedido que lo estén?