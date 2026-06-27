Saltillo alista recibimiento a Roberto Carlos en el FutFest

Roberto Carlos reiteró la invitación a la afición para acompañarlo durante su visita al FutFest Saltillo 2026, que se llevará a cabo el próximo jueves 2 de julio en el Biblioparque Norte. A través de un video, el campeón del mundo con Brasil en el 2002 confirmó que estará presente en el festival, luego de que su visita fuera reprogramada por motivos de agenda.

“Yo estaré con vosotros todos, ahí el día 2 de julio, nos vemos ahí en el FutFest Saltillo 2026 en el Biblioparque Norte”, expresó el exjugador brasileño, considerado una de las figuras más emblemáticas del balompié mundial. La visita de Roberto Carlos es una de las actividades más esperadas del festival, al tratarse de uno de los laterales izquierdos más destacados en la historia del futbol.

Los organizadores informaron que en los próximos días darán a conocer el horario en que el astro brasileño arribará al Biblioparque Norte para convivir con la afición. El FutFest Saltillo 2026 mantiene un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos a través de Ticket to Go. Los boletos también están disponibles en las sucursales de JR Sombreros.

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