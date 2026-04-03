Saltillo: anuncian recorridos, talleres y escalada en el Cañón de San Lorenzo

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Saltillo
/ 3 abril 2026
    Saltillo: anuncian recorridos, talleres y escalada en el Cañón de San Lorenzo
    Del 6 al 10 de abril habrá recorridos guiados en horarios matutino y vespertino. CORTESIA

El objetivo de acciones es promover el turismo sustentable en la región.

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, anunció una serie de actividades enfocadas al ecoturismo de naturaleza que se desarrollarán en el Cañón de San Lorenzo, uno de los espacios naturales más importantes de la región.

A través de la Dirección de Turismo, se informó que el domingo 5 de abril, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, se llevará a cabo el taller para senderistas “Leave No Trace”, orientado a promover prácticas responsables en el cuidado del medio ambiente.

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Asimismo, del lunes 6 al viernes 10 de abril se ofrecerán recorridos guiados básicos en dos horarios: 9:00 de la mañana y 4:00 de la tarde, donde los asistentes podrán disfrutar de paisajes naturales, senderos y una amplia vegetación característica de la zona.

El Cañón de San Lorenzo, ubicado al sur de la ciudad dentro de la sierra de Zapalinamé, abarca más de 2 mil 500 hectáreas, consolidándose como uno de los principales atractivos naturales de Saltillo.

$!El 5 de abril se realizará el taller “Leave No Trace” para senderistas.
El 5 de abril se realizará el taller “Leave No Trace” para senderistas. CORTESIA

Como parte de las actividades, el jueves 9 de abril, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, se desarrollará un curso de escalada en roca dirigido a niñas y niños de entre 8 y 14 años, fomentando el deporte y el contacto con la naturaleza desde temprana edad.

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Además, del 30 de marzo al 1 de abril se llevó a cabo un campamento de educación ambiental en el que participaron niñas y niños de 7 a 12 años, reforzando la concientización sobre el cuidado del entorno natural.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca promover el turismo sustentable y acercar a la ciudadanía a los espacios naturales de la región.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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