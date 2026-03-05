Saltillo: anunciarán arranque de obra en Misión Cerritos a finales de este mes

Saltillo
/ 5 marzo 2026
    Saltillo: anunciarán arranque de obra en Misión Cerritos a finales de este mes
    Las obras pluviales buscan mitigar los escurrimientos que han afectado colonias al norte de Fundadores. HÉCTOR GARCÍA

El proyecto integral contempla un paso inferior vehicular y obras pluviales para evitar inundaciones en el sector oriente

La Dirección de Infraestructura y Obras Públicas de Saltillo confirmó que los estudios técnicos para la obra de Misión Cerritos están en su fase final, buscando dar solución a los problemas de escurrimientos en la zona sur.

“Estamos viendo una situación de los escurrimientos de la parte sur de esa zona que en ocasiones anteriores han afectado enormemente la zona, las colonias hacia el norte de esa parte de Fundadores”, detalló Antonio Nerio.

El proyecto original ha evolucionado para incluir soluciones hidráulicas robustas: “El producto contempla un paso inferior vehicular y contempla un pluvial en la obra”, informó el titular de la dependencia municipal.

Nerio explicó que se evalúa ampliar el alcance para conectar el pluvial directamente hasta el arroyo: “Esto incrementa los costos, no hemos definido si se va a iniciar todo de manera simultánea”, añadió sobre la planeación financiera.

La obra busca proteger también a sectores como Puerta Oriente y Fundadores. “Probablemente se haga de manera simultánea, los pluviales y el paso inferior. Es un compromiso del alcalde que se haga este año”, aseguró el funcionario.

El titular de Infraestructura destacó la estrecha colaboración con la administración estatal para la ejecución de los trabajos: “Hay una coordinación muy importante con el gobierno del estado; muy probablemente el estado estuviera ejecutando la mayor parte”.

Sobre el inicio de las labores físicas, Nerio adelantó que la ciudadanía recibirá noticias en breve: “Pudiera estar arrancando esto o anunciando el arranque para finales de este mes”, concluyó tras revisar los últimos detalles técnicos.

Temas


Vialidad
obras públicas

Localizaciones


Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

