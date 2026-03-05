Dinos de Saltillo anuncia al defensivo Patricio Garza como nuevo refuerzo

El equipo de futbol americano profesional Dinos de Saltillo anunció la incorporación del defensivo Patricio Garza como nuevo refuerzo para su roster, movimiento con el que la franquicia fortalece su perímetro defensivo rumbo a la próxima temporada de la Liga de Futbol Americano Profesional.

A través de sus redes sociales, el club presentó al jugador con un breve mensaje dirigido a la afición conocida como la “Ola Morada”: “Es un gusto darle la bienvenida a la #OlaMorada al DB Patricio Garza. Bienvenido Patricio”. Con ello se confirmó la llegada del defensivo, quien anteriormente formó parte de Arcángeles de Puebla.

Garza se desempeña como defensive back, posición clave dentro de la secundaria defensiva, donde su principal responsabilidad es cubrir receptores, defender pases y colaborar en el apoyo contra la carrera. El jugador cuenta con una estatura aproximada de 1.85 metros y un peso cercano a 87 kilogramos, características físicas que le permiten desempeñarse en cobertura profunda y en jugadas de contacto en el perímetro.