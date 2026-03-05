Dinos de Saltillo anuncia al defensivo Patricio Garza como nuevo refuerzo
El ex integrante de Arcángeles de Puebla se incorpora para fortalecer la secundaria del equipo rumbo a la próxima temporada de la Liga de Futbol Americano Profesional
El equipo de futbol americano profesional Dinos de Saltillo anunció la incorporación del defensivo Patricio Garza como nuevo refuerzo para su roster, movimiento con el que la franquicia fortalece su perímetro defensivo rumbo a la próxima temporada de la Liga de Futbol Americano Profesional.
A través de sus redes sociales, el club presentó al jugador con un breve mensaje dirigido a la afición conocida como la “Ola Morada”: “Es un gusto darle la bienvenida a la #OlaMorada al DB Patricio Garza. Bienvenido Patricio”. Con ello se confirmó la llegada del defensivo, quien anteriormente formó parte de Arcángeles de Puebla.
Garza se desempeña como defensive back, posición clave dentro de la secundaria defensiva, donde su principal responsabilidad es cubrir receptores, defender pases y colaborar en el apoyo contra la carrera. El jugador cuenta con una estatura aproximada de 1.85 metros y un peso cercano a 87 kilogramos, características físicas que le permiten desempeñarse en cobertura profunda y en jugadas de contacto en el perímetro.
La incorporación del defensivo forma parte de los movimientos que el equipo de Saltillo ha venido realizando para reforzar distintas áreas del roster antes del inicio de la campaña. La defensiva ha sido uno de los sectores en los que la organización busca mayor profundidad, especialmente en la secundaria, donde la velocidad y lectura de jugadas resultan determinantes.
Durante su etapa con Arcángeles, Garza participó en la estructura defensiva del equipo poblano dentro de la liga profesional mexicana, sumando experiencia en un circuito que reúne a jugadores nacionales y extranjeros. Su llegada a Saltillo representa una nueva etapa dentro de su trayectoria en el futbol americano profesional.
En el caso de los Dinos, el anuncio se suma a una serie de incorporaciones que buscan consolidar un plantel competitivo para la siguiente temporada. La franquicia ha mantenido actividad en las últimas semanas, sumando talento tanto en ofensiva como en defensa, con el objetivo de fortalecer el grupo que competirá dentro de la liga.
El equipo saltillense ha logrado consolidar una base importante de aficionados en la región, y cada nuevo movimiento de jugadores genera expectativa entre quienes siguen al conjunto desde su llegada al circuito profesional. La directiva y el cuerpo técnico continúan evaluando piezas que puedan aportar al esquema de juego.
Con la llegada de Patricio Garza, los Dinos agregan un elemento más a su defensiva, esperando que su experiencia y características físicas contribuyan a fortalecer el desempeño del equipo cuando arranque la nueva temporada de la liga.