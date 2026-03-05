Dinos de Saltillo anuncia al defensivo Patricio Garza como nuevo refuerzo

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 5 marzo 2026
    Dinos de Saltillo anuncia al defensivo Patricio Garza como nuevo refuerzo
    El DB llega procedente de Arcángeles de Puebla para reforzar la secundaria del equipo. FOTO: FB/DINOS

El ex integrante de Arcángeles de Puebla se incorpora para fortalecer la secundaria del equipo rumbo a la próxima temporada de la Liga de Futbol Americano Profesional

El equipo de futbol americano profesional Dinos de Saltillo anunció la incorporación del defensivo Patricio Garza como nuevo refuerzo para su roster, movimiento con el que la franquicia fortalece su perímetro defensivo rumbo a la próxima temporada de la Liga de Futbol Americano Profesional.

A través de sus redes sociales, el club presentó al jugador con un breve mensaje dirigido a la afición conocida como la “Ola Morada”: “Es un gusto darle la bienvenida a la #OlaMorada al DB Patricio Garza. Bienvenido Patricio”. Con ello se confirmó la llegada del defensivo, quien anteriormente formó parte de Arcángeles de Puebla.

TE PUEDE INTERESAR: América vive su peor torneo con André Jardine: cifras que reflejan la crisis azulcrema en el Clausura 2026

Garza se desempeña como defensive back, posición clave dentro de la secundaria defensiva, donde su principal responsabilidad es cubrir receptores, defender pases y colaborar en el apoyo contra la carrera. El jugador cuenta con una estatura aproximada de 1.85 metros y un peso cercano a 87 kilogramos, características físicas que le permiten desempeñarse en cobertura profunda y en jugadas de contacto en el perímetro.

Instagram

La incorporación del defensivo forma parte de los movimientos que el equipo de Saltillo ha venido realizando para reforzar distintas áreas del roster antes del inicio de la campaña. La defensiva ha sido uno de los sectores en los que la organización busca mayor profundidad, especialmente en la secundaria, donde la velocidad y lectura de jugadas resultan determinantes.

Durante su etapa con Arcángeles, Garza participó en la estructura defensiva del equipo poblano dentro de la liga profesional mexicana, sumando experiencia en un circuito que reúne a jugadores nacionales y extranjeros. Su llegada a Saltillo representa una nueva etapa dentro de su trayectoria en el futbol americano profesional.

En el caso de los Dinos, el anuncio se suma a una serie de incorporaciones que buscan consolidar un plantel competitivo para la siguiente temporada. La franquicia ha mantenido actividad en las últimas semanas, sumando talento tanto en ofensiva como en defensa, con el objetivo de fortalecer el grupo que competirá dentro de la liga.

El equipo saltillense ha logrado consolidar una base importante de aficionados en la región, y cada nuevo movimiento de jugadores genera expectativa entre quienes siguen al conjunto desde su llegada al circuito profesional. La directiva y el cuerpo técnico continúan evaluando piezas que puedan aportar al esquema de juego.

Instagram

Con la llegada de Patricio Garza, los Dinos agregan un elemento más a su defensiva, esperando que su experiencia y características físicas contribuyan a fortalecer el desempeño del equipo cuando arranque la nueva temporada de la liga.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol Americano

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


LFA
Dinos de Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Puro atole

Puro atole
true

La narconómina del CJNG y el fracaso de AMLO de ‘atender las causas’
Jóvenes compradores priorizan viviendas que ofrezcan privacidad, cercanía al trabajo y un espacio propio que garantice autonomía familiar. FOTO: OMAR SAUCEDO

Jóvenes priorizan la privacidad y el patrimonio al comprar vivienda en Saltillo y la región
Las nuevas predicciones de Mhoni Vidente para 2026 han generado conversación en redes y medios. Según su lectura del tarot, el mundo entrará en un ciclo de transformación profunda marcado por conflictos, crisis políticas y cambios históricos.

Energías oscuras, guerras y caída de régimen... Mhoni Vidente advierte sobre el ‘Año del Loco’ en este 2026
El aumento de temperaturas y vientos intensos en varias regiones del país está generando un ambiente propicio para la dispersión de polvo y polen, factores que pueden detonar alergias respiratorias.

¿Sufres de alergias? Cuidado... Calor y fuertes vientos pueden hacer que te la pases mal en esta temporada
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Ingresa nuevo Frente Frío 39 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Sergio Pérez se prepara para su regreso a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia 2026, donde debutará con el nuevo equipo Cadillac.

Checo Pérez vuelve a la F1: ‘cualquier cosa puede suceder’ previo al GP de Australia 2026