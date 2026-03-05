Analizan viabilidad de puentes vehiculares ante llegada del tren a Saltillo

Ante el avance del proyecto ferroviario federal, el director de Infraestructura y Obras Públicas de Saltillo, Antonio Nerio, señaló que el municipio trabaja en la identificación de los cruces necesarios para garantizar la movilidad.

“Nosotros estamos participando con cierta información que nos piden; ahora no nos han dado a detalle cuáles son los puentes ni cuáles son los cruces que se van a construir”, explicó el funcionario municipal.

Nerio destacó que se han realizado recorridos de inspección, expresando inquietud por la complejidad técnica de algunos puntos: “Hemos manifestado nuestra preocupación, porque en algunos lugares va a ser difícil hacer un paso vehicular”.

El funcionario subrayó que, al ir el tren confinado, se deben evitar problemáticas mayores: “Los cruces vehiculares ahí sí son una situación que nos preocupa, pero no tenemos a detalle el producto ni cuáles son los que ya están autorizados”.

Identificó al menos cuatro puntos críticos en la ciudad, resaltando la relevancia del cruce en Nazario Ortiz con Vito Alessio Robles: “Ese sí tiene el espacio para poder hacer un paso superior, o inclusive un paso inferior”.

Sin embargo, el panorama se complica en zonas densamente pobladas como Valdés Sánchez y Madero, donde Nerio advirtió que “está más concentrada la población y sería más difícil estar haciendo planteamientos de cruces vehiculares”.

El titular de Infraestructura advirtió que en el sur de la ciudad la infraestructura podría tener un costo social elevado: “Tendrían que hacer una afectación importante a muchas casas en esas colonias”, precisó sobre los retos del diseño.

Finalmente, Nerio aclaró que el Gobierno del Estado podría tener mayores avances en el proyecto ejecutivo, ya que a nivel municipal aún no cuentan con la documentación completa del plan que inició en la zona de Derramadero.