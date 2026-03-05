Esposa de Maduro pide anular cargos en EU por bloqueo de defensa

NUEVA YORK.- Cilia Flores, la esposa del expresidente venezolano Nicolás Maduro, presentó una moción ante un juez federal en Nueva York para que se desestime la acusación que enfrenta en Estados Unidos, alegando que la revocación de una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le impide financiar su defensa legal.

El abogado de Flores, Mark Donnelly, solicitó al tribunal de Nueva York que desestime su imputación y que reciba “cualquier medida” que se le otorgue a Maduro.

Fue el pasado 26 de febrero que el abogado de Maduro, Barry Pollack, dijo que le concedió una licencia el 9 de enero para que pudiera cobrar sus honorarios del Gobierno de Venezuela, ya que ambos están sujetos a sanciones de EU, pero unas horas después la agencia bloqueó la transacción.

El defensor de Flores indica que su bufete también recibió una licencia el 9 de enero, pero no fue hasta el 28 de febrero, dos días después de la denuncia de Maduro, cuando la OFAC modificó la autorización.

En ese sentido explicó que en ese tiempo, especifica, la firma había “recibido rembolsos del Gobierno de Venezuela por honorarios y gastos”.

Tanto Maduro como Flores enfrentan acusaciones federales en el Distrito Sur de Nueva York por delitos que incluyen conspiración para importar cocaína, posesión de armas y conspiración de narcoterrorismo, entre otros cargos relacionados con tráfico de drogas. Ambos se declararon no culpables en su comparecencia inicial ante la corte.

Será el juez Alvin K. Hellerstein quien decida si acepta la moción de desestimación presentada por Flores y si autoriza a su defensa actual a retirarse. Se espera que tanto ella como Maduro comparezcan ante el tribunal en próximas fechas, donde se discutirán estas solicitudes y se fijarán pasos procesales adicionales.