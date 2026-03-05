Por qué Ecuador pidió ayuda al ejército de EU en su lucha contra el narcotráfico

Por: Luis Ferré-Sadurní, Eric Schmitt and José María León Cabrera

La operación militar conjunta que Estados Unidos y Ecuador lanzaron esta semana tiene por objeto combatir a las pandillas de narcotraficantes que han hecho que Ecuador pase de ser uno de los países más seguros de América Latina a uno de los más mortíferos, y es una señal de la profundización de los lazos entre ambos países.

Durante más de un año, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha cortejado públicamente y en privado al presidente Donald Trump, desesperado por conseguir un aliado poderoso que pudiera unirse con más fuerza a su guerra ardua y radical contra la espiral de violencia del narcotráfico en Ecuador.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos inicia operativos militares contra el narcotráfico en Ecuador

El gobierno de Trump, centrado en aumentar su influencia en el hemisferio occidental, encontró un socio dispuesto en Noboa. El presidente de centro-derecha es uno de los más firmes partidarios de Estados Unidos en la región y parece más dispuesto a acoger a las fuerzas militares estadounidenses que muchos otros dirigentes de América Latina.

En los últimos meses, las Fuerzas Especiales estadounidenses empezaron a ayudar a los comandos ecuatorianos a entrenarse y planificar las amplias redadas que se espera que se lleven a cabo en todo el país en las próximas semanas, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para comentar asuntos militares. La operación tiene como objetivo las instalaciones de drogas dirigidas por pandillas que han desatado una violencia mortal en Ecuador y han convertido al país en el principal exportador de cocaína del mundo.

Estados Unidos ya desplegó en Ecuador decenas de soldados que asesorarán y ayudarán a los soldados ecuatorianos, incluso en el intercambio de información, pero no participarán directamente en las misiones, según el funcionario.

Los meses de trabajo entre bastidores salieron a la luz pública el martes, cuando el Comando Sur del ejército estadounidense publicó un video de 30 segundos en el que aparecía un helicóptero despegando para recoger soldados. El video mostraba la primera incursión de la operación, según el funcionario estadounidense, quien dijo que no dio ningún resultado porque los objetivos se escabulleron, pero que los soldados recuperaron información de inteligencia que podría ser útil.

La mayoría de los detalles sobre la escala, los objetivos y el marco temporal de las operaciones conjuntas seguían sin quedar claros.

El Pentágono dijo que se dirigía contra “organizaciones terroristas designadas”, sin proporcionar más detalles. El Ministerio de Defensa ecuatoriano se negó a comentar la ubicación y los objetivos previstos de las futuras incursiones, alegando motivos de “seguridad nacional”.

Sin embargo, Noboa, de 38 años, y sus altos funcionarios dijeron a los ecuatorianos que se prepararan para una nueva fase en su lucha de años contra la violencia del narcotráfico, caracterizada por los secuestros, los asesinatos por encargo y los motines en las cárceles.

“Estamos en una guerra”, dijo el martes John Reimberg, ministro del Interior, después de que Noboa anunciara un toque de queda nocturno de 15 días en cuatro provincias costeras, ricas en drogas, donde los analistas predijeron que podrían producirse las redadas. “Quédense en sus casas”.

Los esfuerzos militares de Estados Unidos y Ecuador abrieron un nuevo frente en la intensificación de los esfuerzos entre ambos países para interrumpir las rutas del tráfico de cocaína en un momento de extrema violencia en el país sudamericano. Ecuador ya había alcanzado acuerdos con Estados Unidos para aumentar el intercambio de inteligencia, la financiación estadounidense, la ayuda para detectar aviones que transporten narcóticos y el uso de buques de la Guardia Costera para reforzar la interdicción marítima.

Pero a diferencia de México, cuya presidenta, Claudia Sheinbaum, ha rechazado firmemente la participación de soldados estadounidenses en la lucha contra los cárteles de la droga, Noboa había clamado de manera abierta por la ayuda militar estadounidense y apelado al gobierno de Trump. En abril, dijo que le “encantaría” que los soldados estadounidenses ayudaran.

Las peticiones de presencia estadounidense se producen en un momento en que Trump ha intentado hacer de América Latina un punto central de su política exterior, al aprovechar la fuerza y las finanzas para extender la influencia de Washington en la región. Noboa ha consolidado a Ecuador como un actor clave en un bloque emergente de países latinoamericanos, desde El Salvador hasta Argentina, dispuestos a respaldar a Washington.