Saltillo: apagón al norte causa caos vehicular en Colosio, Eulalio Gutiérrez y José Narro

Un apagón registrado la tarde de este viernes al norte de Saltillo provocó fallas en el funcionamiento de varios semáforos y complicó la circulación vehicular en vialidades como los bulevares Colosio y Eulalio Gutiérrez, así como en José Narro. La falla en el suministro se dio la tarde de este viernes tras problemas en un transformador, afectando también establecimientos comerciales y viviendas.

Fue poco antes de las 18:00 horas que se presentó el apagón, afectando principalmente al bulevar Eulalio Gutiérrez y los cruces con vialidades como Valdés Sánchez, Estaño, bulevar Moctezuma, y José María Rodríguez. Patrullas y elementos de la policía municipal y de tránsito se hicieron presentes en los cruces. Particularmente en Eulalio Gutiérrez y Colosio se complicó el flujo con grandes filas y automovilistas intentando ganar el paso.

Las tiendas de conveniencia como Seven Eleven y Oxxo también se vieron afectadas con falta de iluminación en sus estantes, aunque algunas se mantuvieron comercializando. El servicio se reanudó momentáneamente hasta poco antes de las 20:00 horas aunque volvió a cortarse minutos después.



Comerciantes de Plaza San Patricio, ubicada en la esquina de Moctezuma y Eulalio Gutiérrez, comentaron a VANGUARDIA que clientes acudieron a los locales de comida y esperaron la reanudación del servicio eléctrico, sin embargo se retiraron ante la tardanza de la misma. Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mencionó que el apagón se dio debido a la caída de un árbol sobre una línea primaria en la calle Célestin Freinet, por lo que una cuadrilla acudió al punto para las labores de poda, aunque el servicio pudo restablecerse desde antes. DESPLIEGAN OPERATIVO VIAL La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó elementos de Tránsito y preventivos en los semáforos de la zona norte de la ciudad, ante el corte de electricidad ocasionado por una falla en instalaciones eléctricas durante la tarde. De acuerdo a información proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se está atendiendo la situación por parte de su equipo de trabajo. Los elementos se desplegaron en vialidades como el bulevar Nazario Ortiz Garza, Eulalio Gutiérrez, bulevar Venustiano Carranza y cruces con bulevar Colosio, entre otras, a fin de dar fluidez a la circulación vial.

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La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que se mantendrá al pendiente hasta que el servicio de energía eléctrica se restablezca en la zona norte de Saltillo. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad a reportar cualquier incidencia a los teléfonos de emergencia 414-11-14 de la Policía Municipal, 911 del Sistema Estatal de Emergencias o a los Grupos Ciudadanos de Seguridad de WhatsApp.

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