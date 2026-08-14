Saltillo: apagón al norte causa caos vehicular en Colosio, Eulalio Gutiérrez y José Narro

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: apagón al norte causa caos vehicular en Colosio, Eulalio Gutiérrez y José Narro
    Las vialidades más afectadas fueron Eulalio Gutiérrez, Colosio y José Narro, además de varios cruces importantes. CORTESÍA

Semáforos dejaron de funcionar y tiendas de conveniencia, así como comercios se vieron afectados

Un apagón registrado la tarde de este viernes al norte de Saltillo provocó fallas en el funcionamiento de varios semáforos y complicó la circulación vehicular en vialidades como los bulevares Colosio y Eulalio Gutiérrez, así como en José Narro.

La falla en el suministro se dio la tarde de este viernes tras problemas en un transformador, afectando también establecimientos comerciales y viviendas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-impulsa-adopcion-responsable-y-proteccion-animal-cebiss-suma-a-los-saraperos-OB22769016

Fue poco antes de las 18:00 horas que se presentó el apagón, afectando principalmente al bulevar Eulalio Gutiérrez y los cruces con vialidades como Valdés Sánchez, Estaño, bulevar Moctezuma, y José María Rodríguez.

Patrullas y elementos de la policía municipal y de tránsito se hicieron presentes en los cruces. Particularmente en Eulalio Gutiérrez y Colosio se complicó el flujo con grandes filas y automovilistas intentando ganar el paso.

$!El corte de energía ocurrió poco antes de las 18:00 horas.
El corte de energía ocurrió poco antes de las 18:00 horas. CORTESÍA

Las tiendas de conveniencia como Seven Eleven y Oxxo también se vieron afectadas con falta de iluminación en sus estantes, aunque algunas se mantuvieron comercializando.

El servicio se reanudó momentáneamente hasta poco antes de las 20:00 horas aunque volvió a cortarse minutos después.

Comerciantes de Plaza San Patricio, ubicada en la esquina de Moctezuma y Eulalio Gutiérrez, comentaron a VANGUARDIA que clientes acudieron a los locales de comida y esperaron la reanudación del servicio eléctrico, sin embargo se retiraron ante la tardanza de la misma.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mencionó que el apagón se dio debido a la caída de un árbol sobre una línea primaria en la calle Célestin Freinet, por lo que una cuadrilla acudió al punto para las labores de poda, aunque el servicio pudo restablecerse desde antes.

DESPLIEGAN OPERATIVO VIAL

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó elementos de Tránsito y preventivos en los semáforos de la zona norte de la ciudad, ante el corte de electricidad ocasionado por una falla en instalaciones eléctricas durante la tarde.

De acuerdo a información proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se está atendiendo la situación por parte de su equipo de trabajo.

Los elementos se desplegaron en vialidades como el bulevar Nazario Ortiz Garza, Eulalio Gutiérrez, bulevar Venustiano Carranza y cruces con bulevar Colosio, entre otras, a fin de dar fluidez a la circulación vial.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que se mantendrá al pendiente hasta que el servicio de energía eléctrica se restablezca en la zona norte de Saltillo.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad a reportar cualquier incidencia a los teléfonos de emergencia 414-11-14 de la Policía Municipal, 911 del Sistema Estatal de Emergencias o a los Grupos Ciudadanos de Seguridad de WhatsApp.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Apagones
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum: Dos caras

Sheinbaum: Dos caras
Fanny Chambers Gooch: la estadounidense que entró a Saltillo por la puerta de otras mujeres

Fanny Chambers Gooch: la estadounidense que entró a Saltillo por la puerta de otras mujeres
true

Suena Rubén Moreira para dirigente nacional del PRI
El dengue hemorrágico cobró una nueva víctima en la Región Carbonífera con la muerte de un hombre de 59 años vecino de Agujita, en Sabinas.

Muere trabajador del IMSS por cuadro grave de dengue en el municipio de Sabinas, Coahuila
El conductor logró alejarse de la Ford F-150 antes de que el fuego avanzara por el vehículo.

Se incendia camioneta en libramiento Óscar Flores Tapia, en Arteaga
México superó con paso perfecto la fase de grupos y tendrá presencia en los Cuartos de Final de ambas ramas.

¡México va por los boletos olímpicos! Varonil y Femenil avanzan invictos en el Mundial de Flag Football
Un miembro de Topos Azteca trabajando entre los escombros el miércoles en Cali, Colombia.

Estos rescatistas pasaron 40 días en Venezuela, luego llegaron a Colombia
Kevin Rideout, de 50 años, fue secuestrado el pasado 21 de octubre en Niamey, capital de Níger.

Liberan a misionero estadounidense secuestrado en Níger tras nueve meses