Saltillo impulsa adopción responsable y protección animal; CEBISS suma a los Saraperos

La estrategia, impulsada por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, busca involucrar a familias, ciudadanos y organizaciones civiles en tareas de rescate, cuidado y protección de los animales.

Con acciones enfocadas en la adopción responsable, atención veterinaria y participación ciudadana, el Gobierno Municipal de Saltillo fortalece las labores de protección y bienestar de los seres sintientes a través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS).

Como parte de estas actividades, el CEBISS, ubicado en el Parque Urdiñola, recibió la visita de “Kike Conejo”, “Dragón del Norte” y “Pollo Criollo”, personajes representativos del club de béisbol Saraperos de Saltillo, quienes participaron en acciones encaminadas a generar conciencia entre las familias sobre la importancia de brindar un trato digno y responsable a los seres sintientes.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, destacó que este tipo de actividades permiten acercar el mensaje de respeto y cuidado a un mayor número de personas, además de fortalecer la colaboración con ciudadanos y agrupaciones que trabajan en favor del rescate y protección animal.

El funcionario señaló que la administración municipal mantiene una política de puertas abiertas para quienes deseen participar en proyectos relacionados con el bienestar de los animales y contribuir a la construcción de una comunidad más responsable y sensible.

A través del CEBISS se promueve también la adopción responsable, con el objetivo de que las familias que decidan incorporar un animal de compañía a su hogar conozcan las obligaciones que esto representa.

Entre ellas se encuentran proporcionar un espacio seguro, alimentación adecuada, atención veterinaria, cuidados permanentes y condiciones que permitan garantizar su bienestar.

El Municipio también mantiene abierta la posibilidad de que ciudadanos se incorporen como voluntarios del centro y colaboren en distintas actividades, entre ellas el cuidado y paseo de los perros que permanecen en las instalaciones.