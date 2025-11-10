Saltillo: aprueba Cabildo uso de suelo para plaza comercial y 36 viviendas (verticales) en Los Silleres

El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad el cambio de uso de suelo para la construcción de una plaza comercial con 36 departamentos en el sector de Los Silleres.

A través del Periódico Oficial del Estado de Coahuila se hizo público que la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico aprobó el nuevo uso de suelo para el terreno.

TE PUEDE INTERESAR: Javier Díaz, alcalde de Saltillo, alista su primer informe de gobierno

El predio se ubica sobre la calle Petra Siller, a 56 metros al oriente del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño.

De acuerdo con el documento público, se pretende construir un proyecto de vivienda multifamiliar vertical y plaza comercial para la construcción de 36 viviendas y seis locales comerciales.

También se expone que los integrantes de la mencionada comisión realizaron una visita de inspección, estudio y análisis en el predio, además de recabar evidencias fotográficas.

La aprobación se dio con el condicionante de dejar un alineamiento de 20 metros por la vialidad denominada Petra Siller.

VERTICALES SE SIGUEN SUMANDO AL NORTE

El proyecto aprobado en Los Silleres se suma al resto de desarrollos de vivienda multifamiliar vertical que se han ido aprobando al norte de Saltillo en los últimos años.

Una revisión realizada por VANGUARDIA en mayo de este año reveló que, desde 2019, la mayoría de los proyectos autorizados se concentran en esa zona de la ciudad.

De los 13 edificios de vivienda vertical revisados hasta mayo, 12 se ubicaron en fraccionamientos o vialidades del norte.