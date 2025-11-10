Javier Díaz, alcalde de Saltillo, alista su primer informe de gobierno

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el primer informe de su administración se llevará a cabo el lunes 8 de diciembre ante Cabildo, mientras que el informe ciudadano tendrá lugar el martes 9, en el Teatro de la Ciudad, entre las 10:00 y 11:00 horas. En ambos, dijo, se dará a conocer el balance del primer año de gobierno.

Según Díaz, la actual administración ha concentrado sus esfuerzos en mantener a Saltillo como una de las ciudades con mejor calidad de vida, con indicadores que la ubican entre las más seguras y competitivas del país. Añadió que durante este primer año se impulsaron programas de movilidad, atención social y recuperación de espacios públicos.

Entre ellos, mencionó “Aquí Vamos Gratis”, programa que, afirmó, en poco más de un mes de operación ha registrado buena respuesta ciudadana; las brigadas “Casa que Andamos” y “Colonias al 100”, enfocadas en atender directamente a los sectores; y el fortalecimiento de los centros comunitarios del DIF Saltillo, donde se ofrecen servicios médicos, psicológicos y talleres. En el caso de la colonia Hidalgo, comentó que se amplía la infraestructura para atender a más de 450 usuarios diarios.

Díaz González mencionó además el programa “Activa tu Parque”, con el que se rehabilitan áreas verdes en coordinación con empresas locales y nacionales. La meta, indicó, es que los habitantes tengan un parque a menos de cinco minutos de sus casas, con mantenimiento y actividades recreativas permanentes.

El mandatario municipal agregó que durante el año el municipio enfrentó contingencias climáticas -heladas, incendios y lluvias-, lo que implicó reforzar acciones en campo y mantener presencia en colonias y ejidos. Dijo que el objetivo es sostener la calidad de vida de la población y dar respuesta a las necesidades inmediatas.

Al hacer un balance del año, recordó que Saltillo fue reconocido por la Fundación Teletón por sus políticas de inclusión para personas con discapacidad. Además, la firma Standard & Poor’s elevó la calificación crediticia del municipio y Fitch Ratings emitirá su nueva evaluación en los próximos días. “Seguiremos trabajando para que Saltillo conserve sus indicadores y siga avanzando”, concluyó.